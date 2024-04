Kompanija Nothing najavila svoje Nothing Ear i moguću novu eru Nothing Earbuds-a

Verovali ili ne kompanija Nothing je najavilo svoj prvi proizvod još u julu 2021. godine.

Prošle su 3 godine otkako je Nothing započeo ovo putovanje i počeo sa predstavljanjem potrošačkog hardvera, od kojih su prve bile Nothing Ear (1) slušalice.

Jedinstven po dizajnu, zahvaljujući providnoj futroli i delimično prozirnim slušalicama, Nothing Ear (1) predstavljao je samo intrigu onoga što je trebalo da dođe od kompanije sa sedištem u Londonu.

Kasnije ovog meseca (18. aprila), Nothing planira da se vrati u "ring" sa dva nova seta slušalica, Nothing Ear i Nothing Ear (a).

U postu koji je podeljen na forumu njihove zajednice, Nothing kaže da će ove nove slušalice biti njihova „najimpresivnija ponuda audio proizvoda do sada“. Čini se da je cilj da se ponudi izbor i to kroz dve cene.

Čini se da je numerisanje proizvoda previše složeno i da ih zato uklanjaju. Umesto toga, dobijamo obična, direktna imena proizvoda, barem dok sledeća verzija ne stigne sledeće godine.

U svakom slučaju, 18. april je datum gde će se saznati sve što se može da se sazna o Nothing's novim slušalicama za uši.