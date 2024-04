POGLEDAJTE IZ PRVE RUKE KAKO SE PROIZVODE PAMETNI HONOR TELEFONI: Zavirite u magiju izbliza u novom tech srcu Kine (VIDEO)

Šenzen, Kina. Više od 12 miliona ljudi živi u gradu koji je za ostatak sveta najveće kinesko iznenađenje, jer se iza ovog naziva krije zaista "mega city".

Ovde je sedište brojnih tech kompanija, a nas je put naveo na "proizvođača magije", kompaniju Honor, čiji se industrijski park, sa fabrikama i laboratorijama za razvoj nalazi baš ovde.

foto: Honor

Ljubazni osmesi dočekali su nas u nepreglednom kompleksu kompanije "Honor", ali naše kamere i telefoni mogli su samo do recepcije jednog od fabričkih pogona, gde se u trenu dok smo dolazili, proizvodio Honor Magic 6 Pro. Iz ovog pogona izlazi 2.400 svakog dana.

Na traci dugoj 130 metara, 75 odsto procesa je automatizovano. Radi se u dve smene. Ljudi su uglavnom u drugom delu trake, onom završnom.

1 / 8 Foto: Honor

Jedan od njih testira kameru, gledajući u ekran pun raznobojnih kvadrata, brojeva i slova. Pored raznih automatizovanih testova, da, telefoni prolaze i potpunu proveru od ljudske ruke.

Nešto malo dalje, u komori, radnik u zaštitnom odelu stavlja bateriju u model. Zašto radi u komori?

foto: Honor

- Bitno nam je da ni jedna čestica ne padne na telefon tokom ovog procesa - govori nam vodič.

Žena u belom mantilu gleda novi proizvod sa svih strana, pre nego ga spusti dalje na proizvodnu liniju.

Impresivno je da za svega nešto više od 100 metara od mesta gde počinje proces, dolazimo do mesta gde se crne Honor kutije sa novim pametnim telefonima, spuštaju u pakete za dalju distribuciju.

Da promene liniju, za neki drugi model, potrebno je svega 2 sata. Vodi se računa o najmanjim detaljima, i testiranje telefona traje čak 10 sati.

Dolazak do Honor-ovih laboratorija donosi novi ukus tehnologije - ovog puta miriše na budućnost.

foto: Honor

Ovde se određuje sudbina njihovih proizvoda u naredne 2 do 3 godine. To bi u praksi značilo da se u laboratorijama, koje pojedinačno koštaju od 50 do 70 miliona dolara, testiraju materijali i funkcije koje će unaprediti "human centric" iskustvo na koje se oslanja ova kompanija.

Veliki akcenat je na ekranima, prave su ultra tanki i ultra izdržljivi, a materijal je tu ključan. Honor, čini se, želi da ima sve svoje - da što manje zavisi od treće strane.

Našoj grupi je definitivno najzanimljivija mehanička laboratorija - tu se testira na primer otpornost telefona na padove. Na spravi od 360 stepeni simuliraju se padovi telefona iz svih mogućih uglova na površinu tvrdu poput betona. Telefon prilično odoleva. Pašće 10.000 puta u glasnoj mašini.

- Dajte to meni, ja bih uspela da ga razbijem sigurno - u šali dodaje naša koleginica.

Na drugom stolu testira se "otvaranje rasklopnih telefona". Mašina će otvoriti šarku 400.000 puta. Preklop toliko mora da koristi vlasniku telefona (do 10 godina). Modeli se testiraju i na prašinu, i na vodu (test obuhvata 20 dana tokom kojih telefon leži u vodi dubokoj 1,5m) , ali i na ekstremne temperature - do minus 70. To je, svesni su, okolina u kojoj ni čovek ne može da preživi.

U laboratorijama se testira i nivo emisija (zračenja) kako bi telefon savršeno radio, ali i kako ne bi ometao druge uređaje pri radu.

1 / 5 Foto: Honor

Radi Honor i na razvijanju naprednog 5.5 G (takozvani 5G advanced), ali i na zaštiti zdravlja korisnika. Kada razvijaju ekrane - misle na vaš vid, i probleme sa snom. To je "human centric" pristup na kom insistiraju uvek.

No, ima Honor razvijene modele da testira sve svoje ideje, i to pomoću, naravno AI. Pre nego što se napravi fizički prototip neke inovacije, prvo se kroz kompjutersku simulaciju testira kakav će biti impakt iste - to se zove "baby faza". Ne postaju sve ideje prototipi, ne uz današnju tehnologiju. Simulacije su više nego dovoljne da odrede da li će neka ideja zaživeti.

Vraćamo se u grad. Poslovna četvrt. Zgrada od preko 60 spratova ima Honor znak na njoj. Tu sedi menadžment kompanije, u "Sky park" zgradi ("Nebeski park").

Dočekuje nas Rej Guo, direktor marketinga na globalnom nivou, koji s ponosom priča o planovima Honor kompanije, i razlici koju prave u odnosu na konkurenciju.

foto: Kurir

Ovo je kaže "dobar trenutak za Honor", a posebno je sve zanimalo šta stoji iza ogromnog uspeha kada su u pitanju rasklopivi telefoni.

- Pravili smo ih od 0, imali smo potpuno amatersku perspektivu i želeli smo da sve sami naučimo. Zato smo i uspeli. Na rasklopivi telefon gledamo kao na svaki drugi, nema razlike - kaže Guo.

AI je neizostavna tema. Objašnjava nam ukratko šta je AI pametni telefon:

- Ključ je u tome da koristite AI da učinite performans uređaja boljim. No za nas više nije samo pametni telefon, već pametni uređaj. Sve je u "razumevanju korisnika", nama je najbitnije da shvatimo šta naši korisnici žele - dodaje on.

Uspeh Honora je rastuć, a neke od novinara je zanimalo da li se kompanija plaši sudbine Huawei kompanije, koja je ostala bez Google servisa.

- Ne, ne plašimo se takve budućnosti. Mi nismo neko ko ponovo izrgrađuje točak (misli se na to da se ne rebrendiraju kao novi Huawei - prim.autora). Google je jedan od naših ključnih partnera - kaže Guo.

Veruje on u svetlu budućnost brenda, a naš utisak je da je Honor tek počeo, i da ima način razmišljanja i pravljenja strategije koji će ih dovesti daleko. Misle na korisnika, mnogo ulažu u inovacije i žele da sva magija bude "u njihovim rukama".