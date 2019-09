MISLILI STE DA MUŠKARCI KOJI IMAJU VELIKI NOS, IMAJU I VELIKI PONOS? To je samo još jedna BAPSKA PRIČA, bolje pogledajte OVAJ deo TELA!

Do skoro se verovalo da su muškarci sa velikim stopalima i nosem obdareniji.

Ipak, naučnici su se pozabavili ovim tvrdnjama i utvrdili da je u pitanju samo još jedna "bapska priča".

foto: Profimedia

Složili su se da jedan deo tela otkriva veličinu ponosa, ali to nisu oni za koje se do sada mislilo. Deo tela koji ukazuje na to da li je mučkarac obdaren su - prsti na nogama!

Jedna korejska studija je pokazala da bi dužina penisa mogla biti povezana sa dužinom nožnog palca i srednjeg prsta. Što veći – to bolji.

Ni ova veza nije naročito jaka, ali je svakako pouzdanije od one sa stopalima ili nosem.

foto: profimedia

Kuririr.rs/Foto:Profimedia

Kurir