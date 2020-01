OSNIVAČ TESLE IZVEO STRIPTIZ PRED ZAPOSLENIMA: Ilon Mask proslavljao prvu isporuku iz nove fabrike, SVET U ŠOKU (VIDEO)

Američki milijarder Ilon Mask (48) prvu isporuku automobila iz nove Tesline fabrike u Šangaju, proslavio je tako što je doleteo u Kinu i izveo striptiz pred svojim zaposlenima.

Na ceremoniji organizovanoj tim povodom, preduzetnik je uz taktove pesme "More Than You Know" Axwella i Ingrossa skidao odeću počeo da đuska i da se skida. Ubacio je i malo plesa u stilu "Walk Like An Egyptian".

Dok su neki aplaudirali, drugi su se uzeli telefon i snimili ono što se odvijalo na pozornici.

Ipak, ovakav njegov potez nije naišao na odobravanje korisnika društvenih mreža, pa ga mnogi ismevaju.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

