TAJNE ZDRAVE DUGOVEČNOSTI NIKOLE TESLE Srpski GENIJE nije jeo MESO ni PASULJ a ono što mu je bio ELIKSIR MLADOSTI je šok

Nikola Tesla bio je vrlo vitalan i u poznim godinama, a živeo je 87 godina. Koje tajne se kriju iza njegove zdrave dugovečnosti?

U intervjuu iz 1933. godine, 77-godišnji Tesla je naglasio da veruje da je važno krenuti u život na pravi način i razvijati zdrave navike još od mladosti.

“Naše stanje tela i uma u starosti samo je potvrda toga kako smo proveli svoju mladost. Tajna moje vlastite snage i vitalnosti danas je u tome što sam u mladosti vodio ono što biste mogli nazvati pobožnim životom.”

Shvatao je da mora da kontroliše svoje “strasti i apetite” ako želi da ostvari svoje snove i nastavi da radi sve do smrti. Zato je od ranih godina krenuo da živi disciplinovano i planirano. Usredsređivao se samo na ono što je želeo da ostvari.

“Ne želim odmor, jer nema preterivanja u mojim naporima. Kad bi svi ljudi odabrali za životno delo ono što je kompatibilno s njihovim temperamentom, zbir sreće u svetu bi se nemerljivo povećao”.

Kakav je bio Teslin plan za dug i produktivan život, zanimalo je tada novinare.

“Mnogi su tužni i depresivni zbog prolaznosti života. Kakva je korist od pokušaja postizanja bilo čega – pitaju se. Kažu: ‘Život je tako kratak. Ne bismo imali vremena da živimo kad bismo se posvetili nekom zadatku’, govore. Ali, nisu svesni da bi mogli znatno da produže svoj život, samo kad bi se potrudili. Ali, ljudska bića rade toliko mnogo stvari koje im krče put do groba i pre nego što je vreme.”

Način ishrane Nikola Tesla je smatrao da postoji mnogo stvari koje nas čine neproduktivnim. Jedna od njih je loša ishrana.

“Pre svega, jedemo previše, što ste sigurno često čuli i pre. Jedemo pogrešne vrste hrane i pijemo pogrešne vrste tečnosti. Većina štete se nanosi prejedanjem i nedovoljnim vežbanjem, što doprinosi toksičnim stanjima u telu i onemogućava izbacivanje nakupljenih otrova.”

Nikola Tesla je pio puno mleka i vode i vodio je računa o svom želucu.

“Zašto preopterećivati ​​tela koja nam služe? Jedem dva obroka dnevno i izbegavam svu hranu koja stvara kiselinu. Skoro svi jedu previše graška i pasulja i ostale hrane koja sadrži mokraćnu kiselinu i druge otrove. Osim toga, jedem sveže povrće, a ribu i meso retko. Riba je poznata kao hrana za mozak, ali ima vrlo jake kisele reakcije, jer sadrži mnogo fosfora. A kiselost organizma je daleko najgori neprijatelj s kojim se treba boriti u starosti”.

Tesla je veoma voleo krompir.

“Krompir je sjajan i trebalo bi ga jesti barem jednom dnevno. Sadrži vredne mineralne soli i neutralizuje se u organizmu”, objasnio je.

Eliksir života To da retko jede meso potvrdio je i u intervjuu iz 1935. godine. Tada je objasnio i šta je stimulans – koji treba izbegavati, a šta je eliksir života.

“Ja otklanjam sve stimulanse. Takođe se suzdržavam od mesa. Uveren sam da u roku od samo sto godina kafa, čaj i duvan neće više biti u modi. Alkohol će se, međutim, i dalje koristiti. To nije stimulans, već pravi eliksir života.”

“Držite se podalje od kiseline, držite se uglavnom vegetarijanske ishrane i – držite se alkohola”, rekao je drugom prilikom.

Poznato je da je Nikola Tesla svaki dan pio viski.

Svakodnevno pešačenje i vežbanje Nikola Tesla je smatrao da je vežbanje izuzetno važno.

“Verujem u to da treba puno vežbati. Svaki dan hodam 12 do 16 kilometara i nikad se ne vozim taksijem ili drugim prevoznim sredstvima kad imam vremena za pešačenje. Takođe, svakodnevno vežbam u svojoj kupki, jer mislim da je to od velike važnosti. Odležim u toploj kupki, nakon čega sledi malo duže hladno tuširanje.”

Poznato je da je Nikola Tesla veoma malo spavao.

“Koliko spavam? Jedva da ikad spavam! Dolazim iz dugovečne porodice, ali svi smo loši spavači. Očekujem da ću kao i moji preci živeti barem sto godina. I ne brine me neispavanost. Ponekad odmaram sat vremena, ili malo više. Tek povremeno, jednom u nekoliko meseci, mogu odspavati četiri ili pet sati u komadu. Tada se probudim gotovo nabijen energijom, poput baterije. Ništa me ne može zaustaviti nakon takve noći, osećam ogromnu snagu tada. Dakle, nema sumnje u to da san obnavlja energiju, da je povećava. Ali, nije presudan za nečije dobro, posebno ako je reč o ljudima koji inače spavaju kratko.”

Stariji znaju kako najlakše dođi do rešenja Nikola Tesla je uživao u svojoj starosti. Na stranu što je bio relativno siromašan u poznim godinama, same godine njemu nisu smetale. Evo kako je opisao sebe u svojoj 77. godini:

“Nikad se u životu nisam osećao bolje! Energičan sam, snažan, u potpunosti funkcionišu sve moje mentalne mogućnosti. U svom ranijem životu nisam posedovao energiju koju danas imam. Štaviše, u rešavanju svojih problema koristim mali deo energije koju posedujem, jer sam naučio da je čuvam. Zbog svog iskustva i znanja stečenog tokom godina, mnogi zadaci su mi danas lakši.”

Cenio je to što je stariji i mudriji. Bio je veoma produktivan upravo u trećem dobu.

“Suprotno opštem uverenju, starijim ljudima posao postaje lakši ako su dobrog zdravlja, jer su tokom godina prakse naučili kako najkraćim putem da dođu do određenog mesta”, smatrao je Tesla.

