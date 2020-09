NASRED ULICE NAŠAO NOVČANIK U njemu je bilo 3 $ i zgužvano PISMO! Kada je našao vlasnika, ŽIVOT mu se promenio u SEKUNDI

Mladić vraćajući se sa posla, na ulici pronašao je novčanik. Otvorio ga je ne bi li našao nekakva dokumenta, kako bi ga vratio vlasniku.

Kada ga je otvorio, doživeo je neverovatno iznenađenje. Unutra je bilo samo tri dolara i staro zgužvano pismo. Jedino što se na koverti videlo bila je adresa. Mladić je uzeo da pročita pismo, kako bi saznao neke podatke i došao do vlasnika. Pismo je napisano pre 60 godina i bilo je upućenu muškarcu po imenu Majkl.

Ovo tužno pismo u kome devojka objašnjava mladiću da ne mogu da se viđaju, jer joj majka ne dozvoljava, ali da će ga uvek voleti i potpisala se kao Hana, izazvalo je neverovatne emocije u momku koji ga je pronašao, ali i dalje nije imao nikakve informacije o vlasniku novčanika i pisma. Odlučio je da potraži brioj telefona pomoću adrese koja se nalazila na koverti. Operaterka ga je povezala sa ženom koja živi u toj kući. Ona mu je objasnila da je ona pre 30 godina kupila kuću i da su vlasnici imali ćerku koja se zvala Hana. Kao i da je Hana morala majku da smesti u starački dom. Mladić se zahvalio i krenuo u potragu, pozvao je starački dom i saznao da je Hanina majka preminula, ali da Hana upravo živi u tom staračkom domu.

- Iako sam se pitao da li sve ovo vredi, otišao sam do staračkog doma da posetim ovu sada već staricu. Sestra me je odvela do sobe u kojoj je sedela jedna prijatna starica sede kose i gledala televizor. Ispričao sam joj sve o novčaniku i pokazao pismo, a ona mi je odgovorila da je mnogo volela Majkla, ali da je imala 16 godina i da nije mogla da se uda za njega, jer joj je majka branila. Pismo je bio poslednji kontakt sa njim - rekla je Hana.

- Majkl Golštajn je bio predivna osoba, ako ga budeš našao reci mu da i dalje mislim na njega i da ga još uvek volim.

Mladić se zahvalio starici i otišao. Na izlasku zaustavio ga je čuvar i pitao, da li je dobio odgovore koje je tražio.

- Rekao mu je da je saznao prezime osobe kojoj je bilo upućeno pismo. A onda je usledio šok, čuvar je prepoznao novčanik osobe koja je smeštena u istom staračkom domu samo na 8. spratu.

Mladić se vratio do sestre i zamolio je da ga odvede do gospodina Goldštajna, došao je u sobu i zatekao starca kako čita knjigu. Objasnio mu je sve i vratio novčanik, a onda i ispričao šta je sve prošao. Ovom gospodinu nije bilo prijatno što je mladić pročitao njegovo pismo, ali mu je potvrdio da je Hanu jako voleo i da se zbog toga nije oženio.

"Možete li da mi kažete gde je ona? Želim da je pozovem sutra", rekao je starac i uhvatio mladića za ruku.

"Znate šta, toliko sam je voleo da, kada je stiglo to pismo, moj život se završio. Nikada se nisam ženio. Verovatno sam je toliko voleo", rekao je.

Mladić u neverici govori ovom starijem gospodinu da pođe za njim, uvodi ga u sobu gde se nalazila Hana. Nakon skoro 60 godina, par se ponovo sreo i više se nisu razdvajali. A mladića su pozvali da im bude kum na venčanju koje je održano u staračnom domu.

