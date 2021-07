ŠOKANTNA SVADBA KOJA JE DIGLA SVET NA NOGE! Gosti ostali GLADNI, terali ih u KUHINJU, a tek šta se desilo sa TORTOM! ANKETA

Svako od nas je bio na nekoj užasnoj zabavi ili svadbi gde ništa nije bilo kako treba.

Međutim, iskustvo jedne devojke sa Redita lako može da odnese zlatnu medalju za prisustvo na najgoroj jeftinoj svadbi ikad. Dobila je mnoštvo lajkova i komentara i ceo svet je prosto iznenađen tretmanom koji su gosti dobili na toj svadbi.

foto: Profimedia

Njenu ispovest prenosimo u celosti.

Sve se desilo juna. Mlada, moja rođaka i mladoženja su iznajmili prelepi i veoma skupi prostor za njihovo venčanje. Ceremonija je bila prelepa, mnogo lepih fotografija itd. Švedski sto, stolovi i stolice su bile postavljene na tremu zgrade. Hrana je izgledala fantastično, ja sam napunila tanjir i otišla da sednem. Moj dečko, sda već suprug otišao je do toaleta. Bilo ih je nekoliko na usluzi gostima, pa je malo potrajalo čekanje u redu za ve-ce. Vratio se za sto sa praznim tanjirom. Kada sam ga pitala zašto, rekao mi je da nema vviše hrane.

Okej, nema problema. Našla sam mladinu majku i prošaputala joj da bi trebalo da pitaju ljude iz keteringa za još hrane. Ona je napravila veoma čudnu facu i rekla da nema više hrane. Šta je na švedskom stolu, to je. Tačka.

Zapravo, ispalo je da su mlada i maldoženja potrošili najviše para na mesto venčanja i mladinu haljinu koja je bila prelepa i visoka moda, pa su odlučili da sami poslužuju i obezbede hranu.Porodični prijatelj se prijavio da pomogne i napravi hranu jer je profesionalni kuvar. Oni su želeli da trpeza izgleda bogato pa su kupili poprličbno skupu hranu (dobro meso, poseban hleb i veoma skupe sireve) što je na kraju značilo da su imali dovoljno hrane za 3/4 gostiju. Ostali su ostali gladni.

foto: Profimedia

Kako god. Večera je gotova, krenuo je prijem i kuma je nas nekolicinu pozvala da krenemo za njom u kuhinju. U kuhinji nema klime, a vrelo je kao da ima 1.000.000 stepeni. Pokazala nam je gomile neopranog posuđa, čaša, escajga i rekla da sve to mora da se opere. Naime, ako izaberete samoposluživanje i iznajmite posuđe i ostalo da ne bi izgubili depozit, morate da ih vratite čiste. Kako su u tom trenutku mlada i mladoženja gledali da uštede svaki dinar, nisu umajmili ljude koji bi očistili i oprali sve to. Tako da sam ja i još 9 gostiju proveli veći deo žurke u kuhinji, u sapunici do laktova. Propustili smo prvi ples i sečenje torte, što se ispostavilo kao još bolje - nisu imali ni dovoljno torte za sve goste.

Razveli su se tri godine kasnije, a kada me je rođaka pozvala na drugo venčanje, odbila sam.

Šta da kažem, tada sam bila mlada, imala sam samo 21 godinu i učili su me da familiji treba pomagati, a nisam ni bila na mnogo svadbi do tada. Eto, nadam se da vas bar malo nasmejala.

Šta vi mislite?

(Kurir.rs/A.M.)

