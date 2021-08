USPON I PAD BALKANSKOG PLEJBOJA Ispovest menadžera kog je znao ceo Beograd: O Ljubi Zemuncu, Arkanu, hapšenju Gage Antonijevića

Možda ipak poznatiji od projektanta je bio čovek koji je držao Dugu a to je Vlada Perović, estradni menadžer. Za one koji njegovo ime čuju tek danas on je samo bivši muž Lepe Lukić i Suzane Perović. Za one koji ga znaju od osamdesetih godina Vlada Perović je mnogo više.

U jednom od retkih intervjua Perović je otkrio čime se bavio, sa kim se družio...

"Držao sam jedan od najboljih klubova Duga. Odlazio sam na bazen u Interkontinenatlu, imali smo specijalne propusnice i tu sam se viđao sa Ivanom Stambolićem. Nikakve mi dublje priče imali.

Jednom mi je rekao:

- Moram da idem, imam sad sednicu ovi će me napasti tamo..., počeo je svoju priču Perović u emisiji "Goli život" koja je emitovana pre nekoliko godina

Kad je svojevremeno uhapšen pisalo je u novinama "Uspon i pad balkanskog plejboja".

"Devet meseci sam bio u CZ. Imao sam deset advokata. Niko nije mogao da me brani jer im nisu dozvoljavali da preuzmu proces. U taj proces je posle ušao Zoran Stojković, bivši ministar pravde koji je uspeo to da dovede do kraja. Ja sam oslobođen u tom postupku. Tada je bio uhapšen i reditelj Gaga Antonijević u toj akciji optužen za izbegavanje služenja vojske. Godinama sam istraživao zašto su me napali, a odštetu nisu platili kada sam oslobođen."

Kad je otvorio Dugu to je bila zadnja decenija stare Jugoslavije.

"Dolazili su Josipa Lisac, Mišo Kovač, Kusturica, Irfan Mensur, Dragan Nikolić, Zoran Radmilović. Pravili smo selekciju ko je mogao da uđe a ko ne. Radmilović je noću dolazio kad završi u Ateljeu 212 i onda je svoje zadnje piće završavao u Dugi.

Jednom mi dolaze momci sa vrata i kažu mi - Došao Zoran Radmilović, ali u pidžami.

foto: Kurir

A on išao u pidžami da baci đubre i u šlafroku sa zimskom kapom za spavanje ušao da popije samo jedan vinjak. Mi smo ga pustili, nismo mogli da ga ne pustimo... Eto koliko je bio velika zvezda. Posle došla njegova žena izvređala nas što smo ga pustili.

I baš tu noć je bila racija, a člesto ih je bilo, a Zoran Radmilović im kaže - Šta ćete vi panduri ovde? Svi ćute. Oni mu traže ličnu kartu a on im reče: Znate kad sam ja bio šef policije u Zaječaru, kad saslušavam nekog onda šamarčinu udarim pa sline na jednu a glava na drugu stranu. E tako se saslušava. I policija se povuče iz kluba.

Tu je dolazila i Lepa Brena svako veče. Dolazili su noću i pili celu noć do ujutru. Prebroje pare od turneje i odu. Dolazio i Šaban Šaulić.

I jednu noć bio Minmimaks. A ja imao dva para bokserskih rukavica. I zovu me da dođem da vidim, okupili se ljudi kad ono Lepa Brena i Šaban Šaulić boksuju. I ona udari tako Šabana da mu skoro pala perika. I Minimaks prekine meč rečima - Nokaut. Prekid meča da Šaban popravi periku.

Muharema Pervića su vratari umeli da iznesu bukvalno iz Duge i da ga odvezu kući, unesu ga unutra i stave u krevet i pokriju ga. On sutra dođe i kaže - Hvala ti.

Dolazili Sonja Savić i Rade Šerbedžija. Tad kad su snimali film "Una" dolazili su svako veče. Popiju dve flaše viskija i odu. Ja uglavnom poznatim ličnostima nisam naplaćivao. Oni su imali male honorare tada a bili su nam velika reklama"

ZNALO SE KO KOSI KO VODU NOSI Nisu se pevači tad zabavljali sa momcima koji su bili s one strane zakona. To je tad bilo sramota. Na vratima su bili braća Caković, bokseri... Pošteni momci. Oni su izdržali 4-5 godina svakakvih tuča na vratima. Samo zato što smo pravili selekciju ko može da uđe. Pomagao mi je i moj školski drug tada načelnik beogradskog SUP-a inspektor Miroslav Bižić. Davao mi je podrške da u Dugi ne može da budu tuče. Govorio mi je ko je opasan ko nije. Savetovao ko da ne uđe. E jednom je rekao - Iso Lero Džamba ne može da uđe u Dugu. Ali ovaj uspe nekako da prevari vratare i uđe na silu. Biža je to saznao i došao je noću u dva sata. Onda mu je rekao - E sad izađi napolje. Džamba ga je morao da ga čeka napolju do 7 ujutru. Čekao je i cupkao dok je Biža unutra pio viski. Posle ga je u 7 odveo u stanicu. Ne znam šta je bilo ali Džamba više nije dolazio.

KAKO JE PUSTIO ARKANA I KAKO MU JE ODUZEO PIŠTOLJ

Arkan je ulazio u Dugu ali on i ja se znamo jer smo stanovali u zajedničkom stanu u Brežicama. Iz mladosti smo se znali kao deca. Ja sam ga i zaboravio. I kada se on vratio iz Nemačke došao je preko dana da me vidi. Ja sam mu rekao da u Dugu ne može da uđe...

foto: EPA

E onda me je zvao inspektor Bižić.

- Njega moraš da pustiš. Mene su zvali da ti kažem da Arkan mora da uđe u Dugu.

I tako je Arkan ušao u Dugu. Bio je izuzetno korektan. Arkan je posle dolazio sa Šekularcem.

Inače. Arkan je imao dva pištolja. Jednom su mi vratari rekli da je Biža uzeo Arkanu taj drugi pištolj što je imao skriven. A krio ga je na panciru kod vrata. Posle me Arkan tri dana jurio da mu Biža vrati taj pištolj. Biža mi je samo rekao da se ne mešam i da mu ne pada na pamet da mu vrati pištolj. Mislim da mu ga nikad i nije vratio.

TADAŠNJIM ŽESTOKIM MOMCIMA ULAZ JE BIO ZABRANJEN Ali je Ljuba Zemunac ipak ušao... Zove me konobarica i kaže da mi je došao neki drugar iz Nemačke i da me čeka. Ja požurim, uđem skoro nigde nikog nema kad ono sedi Ljuba Zemunac sa kravatom u odelu pored disk džokeja. Naručio flašu viskija i sedi. Pozdravio se sa mnom. Bio je tu jedno sat i po, počastio je sve i otišao. Nikada više nije dolazio u Dugu. Njemu je važno bilo da uđe u Dugu.

foto: Privatna Arhiva

Ćenta nije do tada ušao u Dugu. Sa njegovim bratom sam išao u osnovnu školu u Zemunu. Ćenta je bio korektan dečko. Njega sam iz drugarskih obzira morao da pustim ali se moji vratari nisu složili.

- Ako pustimo njega, pustićemo celu buluimentu...

E onda sam im jedan dan rekao da ne dođu na posao jer sam Ćentu morao da pustim. Došao je, sedeo je sat-dva, počastio sve i otišao.

INCIDENT IZMEĐU ARKANA I MIROSLAVA ILIĆA Miroslav Ilić je bio tad velika zvezda, ja sam čak nešto tada i radio sa njim. Umeo je da dođe pijan, bio je veseljak. Pio je tzv "božić piće". To je mešavina Kurvoazijea i koka kole. To je bilo odvratno. Kad je jedan Fracusz video rekao je - O Bože! Sedim ja sa Borom Čorbom, dogovaramo neki koncert. I sede tu Arkan i Šekularac. Miroslav se strmoglavi dole i nešto me kao zove. - Pusti me sad. Sačekaj, kaže mu. - Ma dođi ovako, i povuče me Miroslav i ja padoh preko stola. I Arkan mu kaže - Šta radiš to pevač? Ajde smiri se malo. Miroslav Ilić mu se uneo u lice - Šta oćeš? Arkan ga caknuo cipelom u meniskus on zamalo pao. I šepajući ode do mojih vratara da pita ko je ovo. Kad su mu rekli da ga je udario najjači mangup kriminalac u Evropi, Miroslav Ilić je uzeo taksi i nikad nije više došao u Dugu. Posle su se oni pomirili.

KAKO JE ARKAN KUPIO KUĆU

Arkan je baš voleo da kocka. Umeo je da izgubi sve. Jednom je došao kod mene i kaže - Druže, može li piće.

- Pa gde ti je auto?

- Ma nemam više ni auto.

Častili smo ga kafom, ni za nju nije imao.

Kad je zaradio onda je u najlon kesi doneo 55.000 dolara. Par hiljada je dao a za 50.000 je rekao da ide da kupi kuću. I tim novcem je kupio tu poznatu kuću pored Zvezdinog stadiona.

Kurir.rs

Bonus video:

00:13 SPLIT OVACIJAMA POZDRAVIO PIKSIJA: Stojković čestitao jubilej Simovcima, na regionalno finale stigao i Aleksandar Čeferin! (VIDEO)