VELIKA SRCA VOLE, A MALA TRAŽE DA BUDU VOLJENA: 20 životnih mudrosti koje je napisao čuveni Tagore

Rabindranat Tagore je bio indijski književnik, dramaturg i filozof.

Stvaralački opus Rabindranata Tagorea čini preko 1000 poema, 2000 pesma, 8 romana, 24 drame, kao i veliki broj eseja. On je i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1913. godine za zbirku pesma "Gitandžali".

Odgajen je u bogatoj i obrazovanoj bengalskoj porodici, a školovao se i u Engleskoj. Prihvatajući emancipacijska shvatanja Zapada, uključujući i politička, on odbacuje materijalizam i pragmatizam, držeći da se na temeljima univerzalnog morala i kulturnog identiteta u različitosti može izgraditi pravedno i slobodno društvo.

Ovo je 20 njegovih životnih mudrosti:

- Bistra reka razuma ne gubi svoju putanju u suvom pesku navika. - Civilizaciju ne smemo suditi i ceniti na temelju toga koliku je moć ostvarila, već po tome koliko je u svojim zakonima i delima iskazala ljubav prema čoveku. - Cvet s tugom gubi latice, ali umesto njih s radošću očekuje plod. - Čovek je od oružja učinio svog Boga. I kad oružje pobedi, čovek će ostati poražen. - Do istine možemo doći samo ako nam je data sloboda da grešimo. - Kad postane životinja, čovek je gori od životinje. - Voda u posudi je bistra; voda iz morskih dubina je tamna. Mala istina ima reči koje su jasne; velika istina ima svoju tišinu. - Mali pupoljak rastvara latice govoreći: 'O dragi svete, nemoj uvenuti!'. - Muškarci znaju samo da misle. Žene imaju svoj način da razumeju, a da ne misle. - Nesavršenstvo nije negacija savršenstva; konačnost ne poriče beskonačnost. To se samo celina iskazuje u delovima, to se beskraj otkriva u granicama. - Nijedan narod se ne može spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spasavajmo zajedno, ili zajedno propadamo. - Ništa lakše nego u ime spoljašnje slobode uništiti unutrašnju slobodu čoveka. - Oni koji uče, a ne primenjuju svoje znanje, slični su seljaku koji ore, a ne seje. - Ono što nam je potrebno da bismo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme sveta. - Samo ono što činimo iz ljubavi činimo slobodno, pa ma koliko patnje iz toga proizašlo. - U ljubavi nestaju sve životne suprotnosti. - Velika moć Božja je u blagosti vetrića, a ne u olujama. - Velika srca vole, mala traže da budu voljena. - Zbog prohujale ljubavi život je bogatiji. - Zatvoriš li vrata svim greškama, zatvorićeš i istini.

