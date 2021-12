AKO STE NERVOZNI KADA DOĐE PONEDELJAK: Evo nekoliko saveta kako se izboriti sa nedeljnom TENZIJOM zbog posla

Da li vam se dešava da nedeljom osećate tenziju jer od sutra počinje nova radna nedelja i morate da idete na posao? Psiholog kaže da te osećaje može imati svako bez obzira na iskustvo koje ima kada je despresija ili anksioznost u pitanju i predlaže šta činiti da se nelagoda otkloni.

Možda biste želeli da imate više vremena za odmor, za sebe i porodicu ili jednostavno osećate preveliki pritisak na poslu, zbog čega vam se pred početak radne nedelje javlja anksioznost.

Istraživanje sajta Monster pokazalo je da čak 76 odsto ljudi nedeljom oseća teskobu zbog nove radne nedelje, a psiholozi napominju da ona može imati razne psihičke i fizičke posledice.

- S obzirom da vikende uglavnom provodimo sa porodicom i u ulogama koje nam odgovaraju, teskoba koju osečamo u nedelju najviše je povezana sa izbacivanjem iz tih i vraćanjem u uloge koje nisu u skladu sa nama samima i našom suštinom - objašnjava psiholog Ejmi Kirbas.

Ona dodaje da je ta teskoba zapravo "taktika preživljavanja" koju su ljudi usvojili kako bi mogli da razmisle o potencijalnim opasnostima i da ih izbegnu. Ta taktika je rezultat sati koje u savršeno nedeljno popodne provodimo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, preranog buđenja ili putovanja na posao, u vreme kad bi trebalo da se opustimo.

Iako se, kaže Kirbas, ta teskoba razlikuje od osobe do osobe, ovo su emocije koje ljudi uglavnom doživljavaju nedeljom:

- Anksioznost

- Strah

- Razdražljivost

- Ogorčenost

- Ljutnja

- Tuga

- Usamljenost

- Depresija

Nedeljna teskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemira u želucu, glavobolje, nesanice, napetih mišića i umora. Ovo su simptomi koje može imati svako, bez obzira na to da li je kod osobe ustanovljena anskioznost ili depresija.

- Te osećaje može imati svako, bez obzira ima li istoriju ili trenutno iskustvo depresije ili anksioznosti - rekla je Kirbas i savetovala nekoliko koraka koji mogu pomoći kod nedeljne teskobe.

Isplanirajte vikend

U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka uveče do nedelje uveče. To može biti bilo šta, od planinarenja, posete prijateljima ili koncerta, do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige.

Zapisujte svoja osećanja

Kad ste pod stresom ili ste zabrinuti zbog nadolazeće radnje nedelje, zapišite ono što osećate jer nekima i samo priznavanje onoga što se dešava pomaže da se umire.

Učinite da ponedeljak bude lep dan

Ako jedan dan u nedelju na poslu, na primer, kupujete ručak, neka to bude ponedeljak, ako jednom nedeljno idete na piće sa prijateljima, učinite to ponedeljkom. Pretvorite prvi radni dan u dan kojem se veselite, umesto da od njega zazirete.

Dajte sebi vremena za odmor

Telu treba san, ali mu treba i odmor – a to su dve različite stvari. Mnogi svoj posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba da traje ceo dan, zbog čega im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti vreme u danu u kojem nećemo raditi baš ništa.

