SVEKAR SPAVA SA SNAJOM, ZET SA SVASTIKOM: Ovo su NAJČUDNIJI narodni običaji! Za neke NISTE NI ČULI, a potpuno su BIZARNI

Kada bismo pokušali da na jednom mestu zbrojimo narodne običaje, to bi verovatno bilo gotovo nemoguće, s obzirom na to da "svako mesto ima svoje". Čak i kada bismo izdvojili one najzanimljivije, ovom tekstu ne bi bilo kraja.

Domaće serije ispopularizovale su stare narodne običaje u Srba, a zbog nekih od njih u današnje vreme biste mogli da završite i na sudu, mada još uvek nije sasvim poznato da li su se oni i danas zadržali u nekim krajevima.

Za većinu mnogi, posebno mladi, nikad nisu čuli, ali ovo su samo neki od narodnih običaja koji bi danas mogli da vas odvedu pred sudiju.

foto: RINA

Sororat

Ovo je jedan od najčudnijih narodnih običaja, a tiče se braka udovca sa svastikom. Ovaj običaj se uglavnom praktikovao ukoliko je muškarac imao potomke sa preminulom partnerkom. Ustanovljeno je da je sororat postojao sve do polovine 20. veka u Istočnoj Srbiji.

Muž koji ostane udovac mogao je da oženi sestru svoje žene, pod uslovom da ona već nije udata. Kao razlog ovog braka navodi se da o deci koja su ostala bez majke najbolje može da brine majčina sestra.

foto: Printscreen/RTS

Snohačenje

Podrazumeva seks između snaje i svekra. Ovaj je običaj, koji potiče iz vremena slovenskih zajednica, bio je rasprostranjen na području Pomoravlja i u Vranju, gde se prenosio s kolena na koleno.

Nastao je, reklo bi se, iz nužde, kada su se maloletni dečaci ženili odraslom devojkom pa je u tom slučaju otac, odnosno svekar, obavljao bračnu dužnost. Snohačenje je postojalo do punoletnosti sina, a često su se rađala deca kao rezultat ovog bizarnog običaja. Trag ovog običaja zabeležen je u romanu “Nečista krv” Bore Stankovića.

Levirat

Predstavlja bračnu zajednicu koju sklapa žena sa bratom svog preminulog supruga. I ovaj običaj, kao u slučaju sororata, praktikovao se ukoliko žena ili muškarac nisu imali potomke sa preminulim partnerom. Kod nekih narod, levirat je bio institucija bračnog prava, po kojoj brat mora da se oženi udovicom umrlog, ukoliko on nije imao dece, kako bi se nastavila loza.

foto: Printscreen/RTS

Mnogoženstvo

Ovaj običaj je podrazumevao da muškarac ima pravo da se oženi sa više žena. U Vojvodini su ovi slučajevi zabeleženi još u prvoj polovini 18. veka. Ovaj običaj je bio protiv zakona, pa se svako ko je otkriven, bio kažnjavan.

Strndžanje

Predstavlja jedan od najbizarnijih običaja, a najplastičnije opisano, predstavlja milovanje, ljubljenje, maženje između mladića i devojaka koji nisu u vezi. Kod nas se najviše upražnjavalo u Negotinskoj krajini.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

Tada bi se obično stanovnici nekog vlaškog sela našla u pećini u kojoj je gorela vatra, pa bi se svi ljubili i dodirivali. Sve devojke bi isprobale sve muškarce i obrnuto, i svi bi nosili maske. Partneri su se menjali do iznemoglosti.

Kolektivno opštenje

Prastari običaj kolektivnog seksa obavljan je u određenim prilikama i zbivanjima kao ritual. Potiče od starih balkanskih naroda i Slovena. Kod Srba se praktikovao u patrijarhalnim seoskim skupinama pčinjskog kraja. U vreme svadbenog veselja, dok se u potpunosti nije oblikovao svadbeni ritual, u svadbenoj ekstazi nije se vodilo računa ko je s kim opštio.

(Kurir.rs/ L.S.)

Bonus video:

11:25 Vanja Bulić otkrio kako je reagovao na stare običaje kada su mu se deca rodila