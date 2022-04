BIZARNIJI RAZLOG ZA RAZVOD JOŠ NISTE ČULI: Marija je svog supruga ostavila zbog LJUBOMORE, ali nije u pitanju drugi muškarac!

Ljudi se razvode zbog različitih stvari, ali razlog zbog koga je jedna Italijanka napustila svog muža je zaista prevazišao sve.

Ljubomorna supruga, Marija Aleksandra, nedavno se razvela od svog supruga, a razlog za taj njen postupak je to što se on nikako nije gojio bez obzira na to šta je jeo.

foto: Shutterstock

Njen suprug je uzimao velike količine kalorične hrane, ali je je uprkos svemu i verovatno zahvaljujući dobrom metabolizmu uspevao da ostane mršav. To je ljutilo njegovu ženu. Marija kaže da više nije mogla da podnese svoju „mršaviju polovinu“ zato što je on stalno jeo, a da se pri tom nije udebljao ni jedan jedini kilogram.

Ova žena je italijanskom sudu izjavila da se razvodi zbog toga što ju je muž zadirkivao rečima da je njoj dovoljno da samo pogleda u hranu i da se odmah ugoji.

- Svake večeri je bio pored frižidera i ubeđena sam da je to radio samo da bi me isprovocirao - objasnila je svoj bes nesrećna supruga.

(Kurir.rs/Najžena)

