NARCISI VAM PRAVE PAKAO OD ŽIVOTA NA POSLU? Zgaziće vas ako ne prepoznate OVIH 5 ZNAKOVA, evo i načina KAKO SA NJIMA DA SE NOSITE

Sigurno ste već naišli na osobe koje vas iscrpljuju, dosađuju vam i nerviraju vas, ali imati narcisoidnog saradnika je pravi užas. Od vašeg posla može da napravi pravi pakao!

Narcisi često pronalaze „sigurno utočište“ na radnom mestu. Nesigurni su i ne podnose kritike, a mogu da učine da njihovi neuspesi izgledaju kao da su vaša odgovornost - povređuju vaše samopouzdanje kako bi povećali svoje. Što je najgore, uglavnom završe na visokim pozicijama jer su spsobni da manipulišu drugima.

Radno mesto je zaista savršeno za njih. Ako rade dobro, biće prepoznati, dobiće unapređenje i na njih će šefovi gledati kao na prestižne članove kolektiva bez obzira kako se odnose prema kolegama. To, uz potrebu za pohvalom i pažnjom, uključuje naduvan osećaj sopstvene važnosti, fantazije o savršenstvu i superiornosti, osećaj da su posebni i jedinstveni, sklonost ka eksploataciji drugih.

Vi ne možete da im postavite zvaničnu dijagnozu, ali poznavanje načina na koji narcis deluje može vam pomoći da naučite da postavljate čvrste granice kada ste primorani da se udružite na projektu sa nekim ko odgovara ovom profilu ličnosti.

Velike su razlike između saradnika sa potrebom za divljenjem i visokim poverenjem u svoje sposobnosti i saradnika koji pokazuje narcističke osobine:

1. Njihova uvek mora da bude poslednja

Kolege pune samopouzdanja se normalno ponašaju kada su drugi u centru pažnje. S vama mogu da proslave vaš uspeh jer vole da vide svoje kolege kako blistaju.

Narcisi uvek moraju da imaju poslednju reč! Oni koji su se suočili sa narcističkim zlostavljanjem, znaju da takve osobe non stop uveličavaju sebe.

Specijalitet im je da kada razgovaraju s nekim prekidaju tu osobu bez pardona. Ubacuju se u bilo koju temu, čak i ako je potpuno irelevantna, „otimaju“ priču i nastavljaju da govore o sebi.

2. Harizmatični šarmeri dok im služite

Na početku radnog odnosa, narcisi su dobri u impresioniranju i manipulisanju kolegama koje označe kao svoje mete. Ali kada prestanete da im pomažete da se osećaju superiorno i važno, nemojte se iznenaditi ako primetite promenu u njihovom stavu prema vama, čak i ako je to mesecima ili godinama kasnije: dok hranite njihove potrebe biće „fini“, kad vam to dojadi ili vas dovede do ludila – pokazaće svo svoje negativno ponašanje.

3. Veruju da ciljevi opravdavaju sredstva i pokazuju nedostatak empatije

Nedostatak empatije je kamen temeljac narcizma, po tome ćete lako razlikovati narcisoidne saradnike od onih samouverenih. Nije ih briga da li je njihov uspeh zapravo rezultat vašeg truda i mogu vam ukrasti ideje. Učiniće sve za prestiž i moć!

Neki narcisoidni tipovi teško razumeju osećanja drugih ljudi, ako im je uopšte stalo da ih razumeju. Oni su u nemilosrdnom lovu na odobravanje, divljenje, razumevanje, ohrabrenje, savršenstvo, novac, ponekad čak i lepotu i tu za vas jednostavno nema mesta.

Nedostatak empatije se takođe može manifestovati kao sebičnost, zanemarivanje i nemanje saosećanja prema drugim ljudima. I kad vam je teško, rado će vas omalovažavati i maltretirajti. To će posebno činiti ako, već izluđeni, pokušate da postavite neku granicu. Iskoristiće svaku priliku da je sruše i da vas postave na „svoje mesto“, činiće sve da se osećate manje vrednim i da ih mnogo više poštujete.

4. Ne podnose kritiku

Narcisoidne kolege ne razmišljaju o greškama i ne priznaju ih. Oni bezočno napadaju kada čuju negativne povratne informacije i pritom čine da se osećate malim da biste se sami osećali velikim. Ako osoba izgubi kontrolu i naljuti se na vas što ste izrekli neku konstruktivnu kritiku, to je crvena zastava za narcizam!

5. Veruju da ste ili sa njima ili protiv njih

Ne postoji neutralno tlo sa narcisoidnim kolegama. Oni imaju veoma podeljen pristup životu. To je - sve ili ništa. Ili je dobro ili loše, ili si pobednik ili gubitnik, a sa porazom se ne mire.

Ako podržavate narcisoidnog kolegu, na njihovoj ste „dobroj“ strani. Ali onog trenutka kada ih budete kritikovali, kada ih više ne podržavate – preći će na stranu neprijatelja.

Da biste se nosili sa narcisoidnim kolegom, potrudite se da ograničite uzajamno delovanje. Srećom, za razliku od narcisoidnih šefova, narcisoidni saradnici imaju manje direktne kontrole nad vašom karijerom. Ali oni i dalje mogu da organizuju klevetničke kampanje i da vam unište radno iskustvo ako vas vide kao neprijatelja.

Evo nekoliko saveta kako sa tim da se nosite:

Povucite se. Imate svako pravo da postavljate granice, čak i ako vam narcis kaže drugačije. To podrazumeva da ograničite pažnju i pohvale koje dajete narcisoidu. Narcisi žele da se bavite njima i izgubite živce. Ponekad je najbolja opcija kako da se nosite sa tim da ograničite odnose što je više moguće.

Oni vole da vide kako ljudi gube smirenost. Deo toga jeste igra moći, ali i – sadizma! Žele da izgledate kao opušak, kako bi vam mogli reći da ste osetljivi i teški. Na vama je da dokumentujte svoje doprinose u radu.

Tužno je, ali istinito da ćete ćesto morati da opravdavate svoj doprinos, zato uključite više osoba u komunikaciju i u određene imejlove kako biste povećali vidljivost vašeg zalaganja i vaših rešenja ako ste primorani da radite sa narcisom na nekom poslu ili projektu koji će sve vaše zasluge pripisati sebi.

Ako vas narcis i dalje grdi i omalovažava, a vi gubite san zbog toga, sve skupite na gomilu i odnesite odgovornima za ljudske resurse tamo gde radite.

Nažalost, narcisi obično imaju takva dostignuća koje njihova organizacija često ceni. Ako prelazak u drugi tim nije moguć, ili ako smatrate da se vaše žalbe ne čuju, potražite posao na drugom mestu. Zaista je teško zamisliti da vi kao žrtva morate da odete, ali to shvatite kao samozaštitnu taktiku – sopstvena dobrobit mora biti vaš fokus.

Takođe, oslonite se na svoj sistem podrške van posla. Narcisoidni saradnici dobri u tome da vas nateraju da se osećate kao da ste problem, pa je važno razumevanje bližnjih, voljene osobe, ali i terapeuta koji vam može pomoći da se uverite da je s vama sve u redu.

