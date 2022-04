MOĆ GOVORA TELA: Zahvaljujući ovim TRIKOVIM, uvek ćete znati šta vaš sagovornik MISLI i šta ga MUČI

Pomoću nekih jednostavnih tehnika iz praktične psihologije, možda biste mogli bolje da protumačite ponašanje svog sagovornika.

U razgovoru s osobom dobijamo samo 30 odsto svih informacija kroz njihove reči - sve ostale informacije mogu se otkriti u njihovim pokretima, tonu glasa i drugim neverbalnim sredstvima komunikacije.

Recimo, ukoliko se osoba s kojom ste u društvu smeje preglasno i prenaglašeno, čak i situacijama i šalama koje uopše nisu smešne, velika je šansa da se ona zapravo oseća usamljeno. Stoga, ako želite da saznate šta vaši prijatelji osećaju u bilo kom trenutku, najbolje je gledati njihova lica - budite pažljivi i naučićete puno novih stvari o njima.

Obrve Podignute i zakrivljene obrve mogu značiti da je osoba iznenađena. I što su više iznenađeni, to im se obrve više podižu. Podizanje obrva takođe je znak otvorenosti i privlačnosti prema vama. Obrve koje su spuštene i skoro spojene obično simbolizuju ljutnju. Verovatno ćete primetiti i vertikalne bore između obrva. Unutrašnji uglovi obrva koji podižu pogled ukazuju na tugu.

Oči Gledanje gore i desno može ukazivati na to da osoba pokušava koristiti svoju maštu ili da laže. Gledanje gore i levo znači da se osoba nečega seća ili priseća. Gledanje ka dole može ukazivati na to da je osoba osramoćena, nervozna ili ima nisko samopoštovanje. Ponekad je to znak osećanja krivice. Ako se oči kod osobe brzo pomeraju s jedne na drugu stranu, to znači da je osoba nervozna ili joj je neprijatno zbog nečega. Proširene zenice obično ukazuju na strah ili da je osoba zainteresovana ili zaljubljena u vas. Naprotiv, ako zenice osobe postanu vrlo male, gotovo kao kuglice, to može značiti da je ljuta. Ako vidite krive linije u uglovima nečijih očiju, to znači da je osoba srećna, jer ove linije simbolizuju radost.

Usne Napućene usne mogu signalizirati neke negativne emocije poput ljutnje, prezira, frustracije ili neodobravanja. Ako neko grize usne, znači da pokušava da se umiri jer se oseća nelagodno. Ako je jedna strana usta podignuta, to može otkriti prezir ili mržnju. Uglovi usana koji se formiraju prema dole označavaju tugu.

Ruke Dodirivanje nosa znak je da osoba laže. Dodirivanje vrata može značiti da osoba pokušava zaštititi sebe od nečega što je muči.

Počnite da posmatrate okolinu i uvidećete koliko nam zaista naši gestovi i pokreti tela govore o nama.

