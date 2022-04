DA LI STE PONIZNI ILI AROGANTNI I AGRESIVNI? Obratite pažnju na način na koji se rukujete sa ljudima, ovaj gest puno govori o vama

Rukovanje je mnogo više od onoga što ljudi misle. To može mnogo reći o poverenju, nameri, kontroli, strahu, zastrašivanju i nedostatku poštovanja. Stoga je dobro znati kako da čitate ovaj jednostavan, ali informativan znak tela.

Dvostruko rukovanje

Ako se muškarac rukuje sa dve ruke, to je znak da prihvata dominaciju sagovornika, ali želi diskusiju. Kaže: „Hajde da pričamo o tome“ i pokazuje da je iskren i otvoren za komunikaciju. Međutim, ako je druga ruka postavljena na protivnikovu, to može značiti nedostatak samopouzdanja i oblik samoodbrane.

Dominantno rukovanje

Rvanje kao rvač i prelazak na ruku protivnika. Dlan okrenut nadole pokazuje dominaciju i čak se može smatrati agresivnim. Osoba u suštini kaže: 'Ja sam šef, nije me briga šta mislite, ja ću imati poslednju reč.' Okretanje ruke je znak preuzimanja kontrole nad drugom osobom.

Ponizno rukovanje

Nasuprot tome, dlan okrenut nagore predstavlja „pokorni“ stisak ruke. Ova vrsta rukovanja označava plašljivu osobu ili ljude koji se plaše. To znači da je čovek nesiguran i da se njime lako može dominirati. Ako podsvesno dozvolite da palac druge osobe bude na vrhu, sagovorniku dajete kontrolu.

'Mrtva riba'

Ako je rukovanje mlohavo poput „mrtve ribe“, to otkriva nedostatak posvećenosti, ravnodušnosti, pa čak i slabosti. To daje poruku da ovaj čovek lako može postati pokoran. Međutim, u nekim kulturama, kao što su afričke zemlje, tiho rukovanje je pristojan pozdrav, dok se čvrsto može smatrati uvredljivim.

Hrpa šargarepa

Kada se čovek rukuje i stisne ruku među prstima pokazuje pasivnost. On kaže: 'Nije me briga. Neću ni pokušati. Ali to takođe može značiti da muškarac jednostavno ne voli fizički kontakt.

