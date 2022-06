STOMAK JOJ SE ODVAJAO OD TELA: Lažirala trudnoću zbog plaćenog PORODILJSKOG, a sada joj preti ZATVOR

U oktobru 2020, Robin Folsom, koja je radila kao direktorka spoljnih poslova u Agenciji za profesionalnu rehabilitaciju Džordžije, rekla je svojim šefovima da čeka bebu i dogovorila se da uzme porodiljsko odsustvo

Ona je navodno imala godišnju platu od 100.000 dolara i imala je pravo na 15.000 dolara plaćenog odsustva. Međutim, tokom njene navodne trudnoće, jedan od njenih saradnika primetio je bizaran incident u kome se činilo da se njen stomak "udaljava" od njenog tela, što ih je navelo da veruju da je nosila celo vreme lažni trudnički stomak.

Stvari su postale još čudnije nakon što je Robin navodno rodila bebu, kada je počelo plaćeno odsustvo i ona je počela da šalje saradnicima fotografije svog novorođenčeta, na kojima su, prema kancelariji generalnog inspektora, prikazana deca „sa različitim tonovima kože"

43-godišnja Folsom takođe je optužena da je izmislila oca svoje bebe, koji je počeo da šalje e-poštu svojim bivšim šefovima da kaže da joj je lekar naredio da ostane kod kuće nekoliko nedelja, ubrzo nakon što je rodila.

Sve ove nedoumice i bizarnosti podstakle su istragu koja nije otkrila zvanične zapise o porođaju Robin Folsom. Da stvar bude još gora, njeni kartoni zdravstvenog osiguranja nisu pokazivali nikakve naknade za prenatalne preglede ili porođaj. To je bilo čudno, s obzirom na to da je u julu 2020. prijavila rođenje drugog deteta, a u avgustu 2021. tvrdila da je ponovo trudna.

Folsom je dala otkaz na svom radnom mestu u oktobru 2021, ubrzo nakon što su je državni istražitelji intervjuisali o njenoj trudnoći i traženom plaćenom odsustvu, ali to nije učinilo da svi njeni problemi nestanu. Pregledom medicinske dokumentacije i kartona osiguranja nije pronađen nijedan dokaz da je žena rodila dete.

Ako bude proglašena krivom, ženi preti kazna do 10 godina zatvora zbog prevare identiteta i do pet godina zatvora za svaku optužbu za davanje lažnih izjava. Ona takođe rizikuje kaznu do 103.000 dolara ako bude proglašena krivom po svim optužbama.

Već smo viđali žene da lažiraju trudnoću, ali uglavnom da bi sprečile partnere da raskinu sa njima, a ne zbog nekog plaćenog odsustva sa posla.

