PIJEMO BLADI MERI! Ime je dobio iz krvave engleske istorije, a danas nam samo krv udara u glavu AKO PRETERAMO, a on ga obožavao!

Engleska istorija je, kao i mnoge druge, puna vladara koji bi mogli da se nazovu “krvavima” zbog velikoj broja ljudi koje su pogubili, ali je samo kraljica Meri I Tjudor iz 16. veka nosila ovaj epitet - verovatno zato što je bila žena, a i kao vatrena katolkinja pobila je veliki broj protestanata.

foto: Shutterstock

Što se koktela tiče, njegovo rođenje pripisuje se barmenu po imenu Fernan Petoa koji je dvadesetih godina prošlog veka radio u "Harijevom Njujork baru" u Parizu.

Postoji i verzija bez alkohola. Zovu je Virdžin Meri - Deva Marija!

Kombinacija votke i soka od paradajza, začinjena sokom od limuna, biberom, solju, celerom i sosovima Vuster i Tabasko već čitav vek je najčešće pravljen koktel na kućnim zabavama u svetu. Obično se unapred pripremi miks bez alkohola kako bi se sastojci sjedinili, pa antialkoholičari mogu da ga piju kao Virgin Mary, dok ostali u njega dodaju votku.

Inače pisac Ernest Hemingvej je obožavao ovo piće, a postoji i jedna anegdota vezana za to.

Dok su se Erngest Hemingvej i njegova supruga Meri Velš još zabavljali, sastajali su se u hotelu Ritz (Ric). Ona je bila novinarka Tajmsa, on već proslavljeni pisac sa tri braka iza sebe.

foto: Profimedia

Tolerisala mu je alkohol dok su se zabavljali, ali nije mogla kad su se venčali. Jednoga dana došao je kod svog omiljenog barmena Bertina u Petit bar u hotelu Ritz.

– Supruga želi da prestanem da pijem. Ne može više da podnese. Šta god da uradim da sakrijem miris, ona priđe, omiriše mi dah i otkrije me – bio je očajan Hemingvej.

Njegov stari prijatelj Bertin odlučio je da izmisli koktel samo za Hemingveja. Bez mirisa. Sa votkom i sokom paradajza.

Sledećeg dana mu se Hemingvej pohvalio:

– Bravo, prokleta Meri ništa nije osetila! (Well done, bloody Mary never smelt a thing!)

Tako je Hemingvejev koktel nazvao Bloody Mary, piše Piplmetar.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Slejt/Lj.J.

Bonus video:

11:13 Sipanje droge u piće?! Lambe Đorelijevski upozorava na tri supstance koje nisu registrovanje u Srbiji!