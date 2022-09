PUN MESEC SE POKLAPA S RETROGRADNIM MERKUROM: Ovi znakovi da se spreme za KATASTROFU, a ONI će posebno NADRLJATI!

Pretposlednji retrogradni Merkur ove godine počeo je danas i trajaće do 2. oktobra. Sa sobom po pravilu donosi probleme u komunikaciji i tehnologiji i unosi nemir u naš život, ali nas i tera da zastanemo i vidimo gde smo i šta radimo. A da ne bismo kao i obično njega krivili za sve probleme – sutra je i pun Mesec.

I kad se sve to poklopi, šta možemo da očekujemo?

Pravu buru, ali ne nužno negativnu.

Ipak, četiri znaka će biti najviše pod uticajem ovih dešavanja na nebu i to su Devica, Blizanci, Ribe i Strelac.

A kako će to izgledati kod svakog astro znaka pojedinačno?

Ovan

Ne razmišljajte unapred i ne zadržavajte se u prošlosti – uživajte u onome što se dešava u ovom trenutku. Možda ste se nedavno osetili udaljeno od drugih ili rasejano, zbog čega ste možda skrenuli pogled sa onog što ste zaslužili, a nagrada je tu. Ostanite fokusirani tokom ovog punog Meseca.

Bik

Ako ste bili pomalo sumnjičavi, sada je vreme da verujete svojoj intuiciji i slušate svoj osećaj. Ne brinite jer radite sve kako treba. Zato imajte malo više vere u svoje putovanje — pa čak i ako niste baš tamo gde želite da budete – i to je u redu. Ovaj pun mesec je savršeno vreme da se podsetite da ne morate da imate sve odgovore. Vi pronalazite svoj put i to je dovoljno. Upravo ste tamo gde vam je suđeno da budete u ovom trenutku.

Blizanci

Možda se ne osećate sasvim dobro i stvari u ovom trenutku mogu izgledati pomalo zbunjujuće. Ako se stalno suočavate sa udarcima, uskoro ćete moći da osetite olakšanje. Neće biti lako, ali budite fleksibilni i zahvalite se stvarima koje idu kako treba. Ai uskoro ćete biti na mnogo boljem putu.

Rak

S obzirom na to da pun Mesec dolazi odmah nakon početka retrogradnog Merkura, većina bi pomislila da to znači da treba biti oprezan u komunikaciji. Međutim, pun Mesec od Rakova traži da se ponovo povežu sa važnim ljudima u njihovom životu. U poslednje vreme možda vam je bilo teško da zaista prenesete svoje emocije drugima. Sada je trenutak da onima koje volite kažete kako se osećate – baš u vreme punog meseca.

Lav

Možete očekivati promene, ali s obzirom na to da ste hrabri, to nije ništa sa čim ne možete da se nosite. Nije loše da probate da kanališete tu unutrašnju snagu za koju znate da kulja u vama.

Devica

Tokom punog Meseca u vama će proraditi duhvna crta, bez obzira na to da li meditirate, posvećujete se molitvi ili se jednostavno isključujete od drugih. A sve to će imati svojih prednosti i to što ćete se posvetiti sebi isplatiće vam se na duže staze.

Vaga

Pun Mesec predstavlja priliku da budete strateški nastrojeni i da okrepljujući duh unesete u nešto što je plodno za vas. Nema potrebe da gubite vreme na nešto što vam ne odgovara. Radite ono od čega se osećate dobro i nemojte da se izvinjavate zbog toga. To će pomoći da se pozitivna energija umnoži i oplemeni mnoga područja vašeg života – u trenu.

Škorpija

Vreme je da kanališete tu svoju kreativnu energiju. Šta god da je u pitanju, kreativni hobi će vam pomoći da se osećate opušteno i ispunjeno, a pun Mesec će pojačati tu energiju. Takođe, probajte da vodite dnevnik, iako ga nmožda nikad niste voditli. Možete i da eksperimentišite sa bojama i platnom ili se možda uhvatite ukoštac sa nekim muzičkim instrumentom.

Strelac

Vreme je da se oporavite i poboljšate svoje stanje, mada to ne znači da morate odmah da se bacite na teške kardio vežbe. Za početak biće dovoljno da se rešite nekih loših navika. Oslobodite se nezdravih obrazaca koji vam više ne služe ničemu i gledajte da radite nešto korisnije za sebe. Ne zaboravite da će vam balans pomoći da se odmah osetite ispunjenije.

Jarac

Krenite malim koracima ka stvaranju boljeg odnosa sa svojom novčanikom. Naime, ono što preduzmete tokom punog Meseca biće dodatno naglašeno i imaće jači efekat, pa gledajte da iskoristite taj trenutak. Nije tajna da žudite za odlaskom u šoping jer vreme je za nove jesenje krpice, ali pazite. Vodite računa o tome šta i koliko trošite pre nego što bude kasno, pa vidite da ste u popriličnom minusu.

Vodolija

Vreme je da preuzmete kontrolu nad načinom na koji provodite svoje vreme. U tome je srž jer to diktira ceo vaš život. Zato neka vam bude prioritet tokom ovog punog Meseca to da birate šta radite sa svojim životom. Nemojte da dozvolite da vam se život samo dogodi. Vi ste glavni i od vas zavisi kako ćete da živite svoj život.

Ribe

Zapamtite da je čaša napola puna, a ne poluprazna. Sve je stvar perspektive, zato nemojte da previše komplikujete. Ako pomislite da nešto ne može – nasmejte se. Uvek postoji razlog da budete zahvalni i da vidite dobro u nečemu. I nije kasno da se stvari preokrenu u bilo kojoj situaciji, ma koliko loše sve izgledalo.

