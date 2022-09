NAJPOZNATIJI SRPSKI POR*O GLUMAC OBJAVOM ZALUDEO SRBE: Pronašao sam se u 25-oj, porodica me podržava jer sam srećan! (FOTO)

Glumac u filmovima za odrasle iz Srbije koji se predstavlja kao Lanmi Miami (27) svakodnevno na Instagramu deli slike sa koleginicama i izaziva mnogo komentara svojih pratilaca, naročito muškaraca iz Srbije, koji mu poručuju da on živi "njihov život iz snova".

Poslednja objava, na kojoj je sa prelepom ženom koju je potpisao kao Minu Lux izazvala je takođe salvu komentara.

- Ljudi nisu svesni koliko si jaka faca brate Milanče.

- Mi Srbi smo najveći potencijal za porno industriju.

- Neke je sramota, a neki hoće da uđu u industiju kao i ja, ali ne znaju kako.

Ovo su neki od komentara upućenih ovom Srbinu.

Pre par dana intrigirao je i drugom slikom sa snimanja:

- Ko ume, njemu dve - napisao je.

A ko je Lanmi Miami? Na Instagramu je upisan i pod imenom Milan Ponjević. Na slikama koje kači označava Los Anđeles, kao svoju bazu.

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da... pazite šta želite, možda vam se i ostvari - rekao je Lanmi Miami u intervju za srpske medije.

- U Americi audicija za to ne postoji, bar ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gde god je to bilo moguće. Slao sam mejlove, pisao tekstualne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam bukvalno uradio sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovek je bio spreman da rizikuje svoj novac i da mi pruži priliku. To se u ovom poslu jako retko dešava, ali recimo da sam ja imao sreće.

Neizbežno pitanje je bilo i najbliže okruženje - kako je izgledalo kada je porodici saopštio čime se bavi i zarađuje za život.

- Porodica me podržava i veruje u mene. Oni vide i osećaju koliko sam ja srećan, ustvari, zbog privilegije da radim ono što me ispunjava i čini srećnim! Nisam ja birao sa kojim ću se talentom roditi. Svako je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo! Mnogi ljudi ne pronađu sebe za ceo svoj život, a ja sam sebe pronašao sa svojih 25 - govorio je ranije ovaj glumac, odnosno performer, kako sebe naziva.

