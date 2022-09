SRPSKI PLES NA VRHU EVROPE: Naša reprezentacija izdominirala na prvenstvu, doneli nam čak 22 medalje

Reprezentacija Srbije u plesu nastavila je pobednički niz i na Evropskom prvenstvu - IDO EUROPEAN BALLET, JAZZ, MODERN AND CONTEMPORARY CHAMPIONSHIPS, održanom od 8 do 11. septembra 2022. u Skoplju, Severna Makedonija.

Zahvaljujući talentu i predanom radu velikog broja trenera, koreografa i plesača Srbija je u samom vrhu Evrope sa čak 22 medalje (10 zlatnih, 6 srebrnih i 6 bronzanih medalja). Najtrofejniji klubovi su DANCE FACTORY sa 13 medalja (5 zlatnih, 4 srebrne i 4 bronzane), RIS sa 7 medalja (4 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanom) i FIVE (1 zlatna i 1 bronzana medalja). Reprezentacija Srbije osvojila je medalje u svim uzrasnim kategorijama (od dece do seniora), što svedoči o tome da ples u Srbiji pored visokog nivoa na kome se trenutno nalazi ima i vrlo svetlu budućnost.

foto: Girafon studio

Ove godine plesna reprezentacija naše zemlje bila je brojnija nego ikada – činilo je 210 plesača iz 7 plesnih klubova (FIVE, DANCE FACTORY, RIS, DANCE STATION, MASTER DANCE, CITY DANCE STUDIO, STAGE DANCE), a ukupno je odigrano više od 80 koreografija.

“Naši plesači, koreografi i treneri su bili sjajni na sceni i van nje. Puno nam je srce kada na takmičenje izađemo u bojama naše zemlje i kada ogrnuti zastavom čekamo proglašenja pobednika. Borimo se da budemo još bolji i da svoje klubove i zemlju predstavimo u najboljem svetlu. Hvala svima koji nas podrzavaju u tome.” rekla je Staša Stanković, kapiten srpske reprezentacije.

U kategoriji juniora Srbija je dominirala osvojivši zlata u kategorijama formacija (jazz EL TANGO, DANCE FACTORY i savremeni HIGH FREQUENCY, RIS), grupa (jazz TILL THE MORNING LIGHTS, RIS i savremeni MIND YOUR OWN BUSSINES, DANCE FACTORY), parova (jazz juniori 2 TIE-IN, DANCE FACTORY i savremeni ARE WE EVEN HERE, RIS) i solista (jazz juniori 2 TO THE POINT, Nađa Lukić, DANCE FACTORY, savremeni juniori 2 i FIVE YEARS LATER, Nina Vukić, RIS). Iz ova dva kluba nam dolaze i osvajači 4 srebrne medalje (formacija savremeni I´M NOT YOUR CINDERELLA i solo savremeni juniori 2 VICTORY, Katarina Anić, DANCE FACTORY i grupa savremeni 9th CIRCLE i solo savremeni juniori 1 ECHO, Iva Kostić, RIS) kao i 3 bronzane medalje (grupa jazz THIS IS THE GREATEST SHOW i solo jazz juniori 2 MANS WORLD, Katarina Anić, DANCE FACTORY i jazz solo juniori 1 BLACK VELVET, Maša Janušević, RIS).

foto: Girafon studio

U kategoriji dece zlatni su bili formacija savremeni JOURNALISTS, a bronzani formacija dece jazz SPECTACULAR i grupa dece jazz DISCO IS BACK iz plesnog kluba DANCE FACTORY.

U kategoriji seniora plesni klub FIVE je doneo zlato za grupu savremeni SOMETIMES IT´S TOO LATE i bronzu za formaciju savremeni TEMPTATION, a plesni klub DANCE FACTORY za grupu jazz CELL BLOCK TANGO i solo savremni ANIMAL, Maša Anić.

Pored osvajača medalja, još 8 koreografija se takmičilo u finalima Evropskog prvenstva.

