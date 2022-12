NAŠA P*RNO GLUMICA NIKAD BRUTALNIJA: Otkrila KOLIKO treba da traje DOBAR ODNOS, a muškarcima poručuje da nikako OVO ne rade!

Naša glumica za odrasle, poznatatija pod pseudonimom Milf Lili, važi za ženu bez blama, te je ostala zapamćena po videu u kojem golišava kupuje lubenicu na Pančevačkom drumu. Takođe, ne libi se da se fotografiše obnažena na javnim mestima u Beogradu, te je jedno njeno takvo fotografisanje osvanulo i na Kalemegdanu...

Ona je redovan gost u emisijama "Balkan Info", gde rado priča o muško-ženskim odnosima, ali i nešto škakljivijim temama. Pa tako, na pitanje koliko bi trebalo da traje dobar intiman odnos, Lili je rekla da ne voli kada joj se muškarci hvale što većom dužinom trajanja odnosa.

"Ne postoje tačne smernice koliko bi trebalo da traje intiman odnos, jer svako od nas ima drugačiji libido. Ali ja lično ne volim kada se muškarci hvale da je odnos kontinuirano trajao dva, tri ili četiri sata. Odakle im snage", rekla je ona i dodala da kvalitetan intimni odnos može da traje i pet minuta, prenosi Mondo.

Takođe, ova glumica za odrasle otkrila je na osnovu priča iz okruženja da je sve više mladih momaka (oko dvadeset godina) počelo da koristi sredstva za potenciju, a kao glavni razlog navodi da bi to moglo da bude zbog manjka samopouzdanja, treme ili bojazni da se neće pokazati pred devojkom.

"Strašno je što sam shvatila da je to postalo njihova redovna upotreba", rekla je ona i savetovala da ne preteruju u tome, a jednom prilikom je i naš urolog Aleksandar Milošević rekao da je najveći problem taj što su sredstva za potenciju, poput vijagre i kamagre lako dostupne i što mnogo dolazi do njihove zloupotrebe. Umesto toga, mnogo bolja opcija je da muškarci koriste hranu za jačanje potencije ili posete urologa ukoliko problemi ne prestanu.

"Jedan od glavnih krivaca za korišćenje je pornografija. To nije normalna stvar, oni glume, i plus su pod lekovima da bi održali dugoročnu erekciju", rekao je on jednom prilikom.

