POČELA JE VLADAVINA JARCA USRED RETROGRADNOG MERKURA: Ova TRI ZNAKA će NADRLJATI u narednim nedeljama! Slede NOVČANI PROBLEMI!

Počela je vladavina Jarca, znaka poznatog po ozbiljnom pristupu životu.

Njegova vladavina traje od 22. decembra do 20. januara, a taj period će obeležiti uzbuđenje oko početka nove godine, nakon čega sledi naglo otrežnjenje i povratak u stvarnost. Ove godine će vladavina Jarca biti u znaku retrogradnog kretanja Merkura, a ovim znakovima dolaze nevolje.

Ovan

Ovnovima će vladavina Jarca biti prilično stresna zbog nepredvidivih poslovnih događaja. Osećaće da se mnogo toga događa van njihove kontrole, a spoznaja da ne drže sve konce u svojim rukama ispuniće ih nervozom. Iako će imati velike poslovne apetite, nije vreme za drastične odluke. Trebalo bi da budu strpljivi i iskoriste ovaj period za planiranje svoje buduće strategije.

Rak

Susreću se s nesporazumima u bračnom i porodičnom životu. Osećaće da ih ljudi ne razumeju, pa će često inicirati svađe, a suzama i ucenama pokušavati da dođu do onoga što žele. Treba da se suzdržavaju od naglih reakcija i odluka koje bi mogle da imaju dalekosežne posledice. Samci neka pripaze da ne padnu na čari neiskrene osobe.

Vaga

Vage će se žaliti na promenu finansijskih okolnosti, a za to će biti same krive. Narednih dana potrošiće mnogo novca na provod, izlaske, hranu i putovanja, pa bi početkom sledeće godine mogli da se nađu u nezavidnoj poziciji. Najviše će ih frustrirati prigovaranje ukućana, pa će svađe biti česte. Mnogi će posegnuti za hranom i pićem kako bi se oraspoložili, ali to bi moglo da ugrozi njihovu liniju.

