ANDREJA POKAZAO MOĆNU FORU: Student medicine objasnio kako proveriti da li serum za lice ima VITAMIN C u sebi (VIDEO)

Student medicine Andreja Andrejić (24) na svom TikTok profilu često objavljuje snimke koji za cilj imaju edukaciju publike na pomenutoj društvenoj mreži.

On je ovog puta odlučio da proveri količinu vitamina C u nekim proizvodima. Saznao je da to može da se uradi tako što se u malo vode doda jod i onda sadržaj proizvoda sa vitaminom C. Ta reakcija dve tečnosti može pokazati u kojim procentima se vitamin C nalazi u proizvodu.

Rezultati su oduševili njegove fanove, ali i njega. Sam video ima preko 124 hiljada lajkova i mnoštvo komentara u kojima se korisnici

Inače Andreja je na TikToku poznatiji kao "Style of Andrew" i na ovoj društvenoj mreži ima preko 223.000 pratilaca, a mnogi za njegov profil često komentarišu da je poput enciklopedije.

