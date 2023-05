ČOVEK GUSENICA JE BIO CIRKUSKA ZVEZDA: Rodio se bez ruku i nogu, ustima je palio cigaretu, a njegova životna priča je NEVEROVATNA

Princ Randian je samo uz pomoć usta mogao da mota i pali cigarete, crta i piše. Ali njegov život je bio mnogo više od onoga što su obični ljudi mogli da vide na njegovim predstavama u cirkusima nakaza.

Verovatno da nema puno osoba na svetu koje nisu čule za Nika Vujičića i njegovu životnu priču. Ipak, pre nego što je naše društvo toliko napredovalo da čovek bez nogu i ruku može da postane medijska ličnost i inspiracija mnogima, ljudi sa deformitetima su jedino mogli da učestvuju u predstavama cirkusa nakaza i na taj način zarade za život.

foto: Printscreen/ Youtube

Rođen u Britanskoj Gvajani, 1879. godine bez ruku i nogu, Randian - čije je pravo ime ostalo nepoznato - naučio je da se kreće pomoću trbušnih mišića. Iako se tada to nije znalo, on je imao sindrom po imenu tetra-amelija. Veoma redak poremećaj, koji pored odsustva ekstremiteta, može da utiče i na ozbiljnu nerazvijenost drugih delova tela, poput pluća. To stanje može da dovede do nemogućnosti disanja i smrti novorođenčeta. Većina dece rođene sa ovim sindromom ne prežive porođaj.

Međutim, Randian je preživeo i nije imao druge komplikacije. Pokreti njegovog tela inspirisali su ljude da mu daju nadimak - Čovek gusenica. Iako bi ovakav početak za većinu značio život bez mnogo šansi za uspeh, Randian je rešio da situaciju preokrene u svoju korist.

U Ameriku ga 1889. godine dovodi čuveni šoumen, biznismen i političar koji je vodio slavni cirkus Tejlor Barnum. Randian je već sa 18 godina postao velika atrakcija i dobija nadimak Princ. Njegova tačka sa motanjem cigara usnama postaje jedna od najposećenijih. I tu nije bio kraj njegovim dostignućima, kada bi sišao sa scene, svoj život je usmerio na korisne stvari, tako da je prema tvrdnjama prijatelja, pričao nekoliko jezika uključujući hindu i nemački. Sa suprugom Sarom dobio je čak petoro dece.

Ali da se vratimo na predstave...

Za svaki svoj nastup on je na sebe navlačio vunenu odeću, pripijenu uz telo kako bi se lakše kretao po pozornici. Ali i kako bi izgledao kao gusenica. Najpoznatiji je bio po sposobnosti da mota cigarete usnama i pali ih, kao i da piše ili slika olovkom ili četkicom. Takođe, voleo je da izvodi predstavu brijanja brijačem pričvršćenim za drveni blok.

Njegove kolege su pričale da je sve svoje rekvizite držao u jednoj kutiji, koju je navodno sam napravio i na nju stavio bravu. Koliko je popularan bio, govori i podatak da je njegova tačka sa cigarama snimana i prikazana u filmu "Nakaze" iz 1932. godine, koji je doživeo veliku popularnost.

Kada je 1942. godine u 63. godini preminuo od posledica srčanog udara, njegovi prijatelji su isticali da im je njegova životna priča poslužila kao primer snage volje.

(Kurir.rs/ Nationalgeographic.rs)

