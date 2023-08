ŽENA ME JE DRŽALA KAO ZATOČENIKA 4 GODINE: Varala me s čovekom koji mi je pomagao i IZGLADNJIVALA, a spasila me je JEDNA REČENICA

Tom Somerset Hau (40), koji boluje od cerebralne paralize je kvadriplegičar sa slabim vidom i neophodna mu je svakodnevna pomoć. U prvom intervjuu posle bekstva od supruge Sare, koja ga je držala kao zatočenika, rekao je da je imala pomoć Džordža Veba, koji je bio angažovan da glumi njegovog staratelja u njenom odsustvu.

Tomovo poverenje zloupotrebili su Sara i Džordž, koji su ga zlostavljali fizički i verbalno. Njegovim zlostavljačima nije bilo dovoljno što su ga svakodnevno kinjili i ucenjivali, već su i koristili i njegov novac u nameri da sebi obezbede nekretninu, a da ostatak potroše u kladionici i na audio opremu za di-džejeve.

"Kad bih se probudio pomislio bih - bolje da se nisam ni probudio", rekao je Tom.

Kako piše "Daily Mail" Tom najverovatnije ne bi imao priliku da ispriča šta mu se sve dogodilo pre tri godine da nije izvezdena "operacija za Tomovu slobodu", u kojoj su učestvovali Socijalna služba i policija.

foto: Ben Mitchell / PA Images / Profimedia

Sara i Džordž su uhapšeni i prošlog meseca proglašeni krivim za zlostavljanje i držanje lica u zatočeništvu. Sud im je odredio kaznu od 11 godina i Tom je rekao da je ovo njihova "graciozna degradacija" posle svih pretnji koje je doživeo jer su ga "muzli kao kravu muzaru".

"To je bio moj život i želeo sam samo da se sve završi. Ali, nisam mogao ni da okončam sopstveni život bez nečije pomoći. Sve što sam prošao sa njima za četiri godine samo mi je pomoglo da se još gore osećam i kako vidim sebe. Fizički nesposoban da bih mogao da izađem napolje, ali kognitivno inteligentan da bi me neko smestio u Dom za staranje. Živeo sam na usamljenom mestu", rekao je Tom.

Tomova porodica

Tomovi roditelji Džon i Helen, koji su dobili priznanje MBE za dobrotvorni rad, bili su presrećni kada su saznali da će dobiti blizance. Za razliku od njegove sestre bliznakinje Kejt, Tom se na rođenju borio sa nedostatkom kiseonika u mozgu i bila mu je dijagnostikovana cerebralna paraliza. Kad je napunio osam godina zbog bolesti bio je vezan za kolica. Posle 12 korektivnih operacija izgubio je vid i dan-danas vidi samo obrise.

U želji da bude nezavisan išao je redovno u državnu školu i uspeo je da diplomira na katedri za istoriju.

"Borim se protiv svojih ograničenja koliko god da mogu. Imao sam sreće da sam odrastao u okruženju koje me je podržavalo. Postoje ljudi koji su prošli mnogo gore stvari od mene", rekao je Tom.

Upoznavanje Sare - budućeg zlostavljača

Tom se uvek nadao da će pronaći ljubav i ona se desila u 25. godini, kada je preko prijatelja upoznao Saru. Posle nekoliko godina zabavljanja, ona se uselila u njegov dom.

"Mislio sam da ćemo zajedno provesti život u bungalovu u kojem sam živeo i koji je bio napravljen za mene", priča Tom.

U avgustu 2012. godine Sara i Tom su se venčali u prisustvu prijatelja i porodice.

"Bila su to dobra vremena. Mada sve što je uradila od tada je uništilo sva lepa sećanja. To što je na početku bilo dobro ne teši me jer to je samo podsetnik kakav je brak mogao da bude, a nije", kaže Tom.

Problemi su počeli 2016. godine

Tom je rekao da brak sa Sarom nikad nije bio lak, ali da je noćna mora počela 2016. godine, kada je angažovala istetoviranog Džoržda Veba, koji je vikendima vodio računa o njemu.

foto: Printscreen YouTube

"Nekoliko puta sam je pitao da li je srećna i da ako nije zadovoljna da možemo da se rastanemo. Ali, ona je uporno govorila da je sve u redu. Najgore je to što nije otišla, nego je ostala i uradila sve što je mogla da uradi".

Kako je vreme prolazilo, Tomu je bilo jasno zašto Sara želi da Džordž vodi računa o njemu, iako je on bio nezadovoljan. Pre svega zato što je sa njim imala aferu i želela je da iskoriste Tomov novac kad umre i da ga potroše. Hranu mu nisu davali redovno, njegova higijena je bila alarmantna jer ga nisu tuširali i po pet nedelja. Događalo se da mu godinu dana nisu oprali zube.

"Davali su mu dovoljno hrane i vode da mogu da preguram dan i to je sve".

Pored fizičkog iscrpljivanja svakodnevno su mu govorili da je nesposoban i da ga niko ne želi. Sara i Džordž su radili na tome da ga potpuno izoluju i psihički slome.

Tomova supruga je aktivno radila na tome da ga potpuno izoluje od porodice.

"Kad god bi me pitali (članovi porodice) kako sam, morao sam da lažem jer sam želeo da ih zaštitim, a oni su pretili da će i njima nauditi".

foto: Printscreen YouTube

Jednom prilikom Tomova sestra Kejt je prošla pored njegove kuće i ostavila poruku.

"Napisala mi je da joj je jasno da više nije poželjna u mojoj kući i da sam joj slomio srce", rekao je Tom.

Sa druge strane, Sara je bila zlokobno mudra, pa je za potrebe porodičnih okupljanja, kao što je Božić, vodila računa da Tom izgleda najbolje moguće u svakom smislu.

"Sve su smislili i samo su želeli da umrem to je sve".

Leto 2020. i jedan poziv sve je promenio

Tomova majka je obavila kratak i važan poziv sa sinom, posle kojeg joj je bilo jasno na osnovu njegovih rečenica da se nešto ozbiljno događa.

"Pitala me je - da li želiš da izađeš napolje? I ja sam samo odgovorio - da".

Tomova majka je organizovala intervenciju u saradnji sa Socijalnom službom i policijom, koji su došli 8. avgusta 2020. godine kako bi proverili šta se događa i kako bi spasili Toma.

"Sećam se da je socijalna radnica ušla i pitala Saru - šta se ovde događa? Bilo mi je jasno da se moj zatvor završava i da izlazim na slobodu", rekao je Tom.

Danas Tom se svakodnevno viđa sa članovima porodice i sprema se za prelazak u novi životni prostor.

"Ljudi me pitaju da li mi nedostaje. Uvek kažem - ne. Nedostaje mi brak koji se nikad nije desio".

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

03:17 DA LI STE ČULI ZA SPINALNU MIŠIĆNU ATROFIJU? Jovović pojašnjava šta znači genska terpaij za bolest koja se smatrala neizlečivom