ISPOVEST STJUARDESE O NEHIGIJENI U AVIONIMA ZGROZILA SVE: "Prljavi toaleti nisu jedini problem, 1 stvar je JOŠ GADNIJA" (FOTO)

Ljudi koji putuju avionom obično ne razmišljaju o higijeni koja se vodi unutar ovog prevoznog sredstva.

Upravo zato je komentar jedne stjuardese na Reditu izazvao pravu pometnju.

- Ja sam stjuardesa i apelujem ljudima da ukoliko ikako mogu, ne koriste toalet u avionu tokom leta. Ne shvatate koliko je to prljavo. Toaleti u avionima se gotovo nikada detaljno ne dezinfikuju jer prosto nikad nema dovoljno vremena za to. Oni se samo delimično prebrišu između dva leta. Mnogi ljudi se pitaju da li postoji neki drugi toalet za avionsko osoblje, zato što ljudi retko nas sreću tamo. To je zato što smo se navikle da, koliko god je moguće, ne koristimo avionski toalet - objasnila je ova žena, a o tome je pisao i Dejli miror.

foto: Profimedia

Ova priča bila je tek uvodna tema, budući da se na nju nadovezala druga stjuardesa koja sa sigurnošću tvrdi da toaleti nisu najprljavija mesta u avionu i da ima još prljavijih.

foto: Profimedia

- Studija iz 2015. godine koju je objavio Forbs dokazala je da toalet zapravo nije najprljavije mesto u avionu. Prema tom izveštaju, poluge koje se nalaze na naslonima sedišta, a imaju svrhu stočića imaju osam puta više bakterija nego avionski WC. Oni se gotovo nikada ne brišu, a sam Bog zna ko to sve pipa. Ja mrzim avionske toalete iz sasvim drugog razloga. Često za osobe koje ne izlaze odatle mislimo da su mrtve. Za jednog onesvešćenog gospodina dugo mnoge moje koleginice ni ja to nismo mogle da ustanovimo i srećom bio je živ, ali imao je infarkt - objasnila je druga žena.

foto: Profimedia

Komentari su ubrzo usledili.

- Mogu samo da zamislim šta sve pokupe oni koji u avionskim toaletima imaju intimni odnos tokom leta!

- Deca se prva hvataju za te naslone iza sedišta, iako sam im više puta skrenula pažnju.

- Srećom nemam novca za avion, pa ne moram još i o tom da brinem.

(Kurir.rs)