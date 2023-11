"SPID DEJTING" SVE POPULARNIJI U SRBIJI! Novosadski muškarci opravdali definiciju jačeg pola: OVO JE BAŠ, BAŠ KUL (VIDEO)

Ako vam je strano upoznavanje preko društvenih mreža i raznih aplikacija za upoznavanje, a opet nemate dovoljno hrabrosti ili možda kreativnosti da priđete nekom, imamo idelano rešenje za vas. Speed dejting je sve više popularan i na našim prostorima, a mi smo proverili kako to funkcioniše kod Novosadjana.

"Speed dating" je upoznavanje savremenog doba. Na raspolaganju imate od 3 do 8 minuta da postavljate pitanja osobi koja sedi preko puta vas. A ovakav vid upoznavanja je odnedavno popularan i u Novom Sadu.

- Moram da priznam da se više momci prijavljuju. U suštini, devojke se u nekim momentima, njih čak ima i više, međutim, kada dođe do samog dana, da ne kažem, sat vremena pre početka, mnoge devojke otkažu. Zašto je to tako? Verovatno zato što su skeptične ili možda nisu imale nikog iz svog okruženja ili da su same to probale, ali da, muškarci se više prijavljuju i mogu da kažem da su opravdali definiciju jačeg pola samim tim zato što oni su ti koji probijaju led i oni su ti koji, recimo, da načine prvi korak i u samoj komunikaciji, što nisam primetila da se nekim ženama smeta - rekla je Tijana Majkić organizatorka za Kurir.

foto: Kurir tv

Novosađanima se dopao brzi i uzbudljiv način upoznavanja.

- Sviđa mi se, da, sviđa mi se. Dosta mi je "cool". Dosta mi se sviđa taj način upoznavanja ljudi. Ne znaju se, ono, ulaze u neku priču, onda kontaju se, hoće- neće, tamo- vamo - rekla je Novosađanka.

foto: Kurir tv

A i momci su se složili da je ovo dobar način upoznavanja.

- Prvi put mi je, ali mi je skroz okej. Svidelo mi se i mislim da bi trebalo i drugi momci koji su slobodni i koji žele da pronađu neku, možda nesrodnu dušu, ali nekog koje sličan njima. Svi momci bi trebalo da pokušaju - poručio je sagovornik Kurir TV.

02:10 SPID DEJTING SVE POPULARNIJI U SRBIJI! Evo kako funkcioniše - muškarci opravdali definiciju jačeg pola: Ovo je baš, baš kul!

I sami organizatori potvrđuju da je "speed dating" za kratki vremenski period u Novom Sadu bio uspešan.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:38 Izlazak srpskih heroja