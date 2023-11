"10 GODINA SAM SKUPLJAO HRABROST DA SE PRIJAVIM ZA UČEŠĆE U SLAGALICI" Omiljeni kvizaš Vladimir Krnač otkrio da li je našao posao

Vladimir Krnač čovek je o kome je brujao region nakon što je nepravedno od strane protivničkih igrača izbačen u kvizu "Najslabija karika" iako nije imao nijedan netačan odgovor.

foto: Petar Aleksić

Na slavlju "Slagalice" gosti su bili i najuspešniji učesnici kviza, a među njima i Krnač. On se proslavio nedavno učešćem u "Najslabijoj karici". - Prvi put sam učestvovao u kvizu 2005. godine. Više od 10 godina skupljao sam hrabrost da se prijavim. Čekao sam samo pet godina da me izaberu. Nije tada bilo internet prijave kao danas. Kuponi su izlazili u enigmatskim časopisima. Kad su me pozvali, ostalo je istorija - otkrio je Krnač, koji i dalje radi na građevini, ali je ispunio svoj san da ode u Egipat.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Vladimira je iz Bačkog Petrovca, a ljubitelji kvizova znaju kao skromnog čoveka koji pobeđuje u gotovo svakoj igri koje se dohvati.

