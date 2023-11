ONI SASTAVLJAJU PITANJA U ČUVENOJ "SLAGALICI" Otkrivaju koja igra im je najteža, a priča o tome kako su se upoznali je PRAVI HIT

Počinje Superfinale kviza Slagalica u kome će se takmičiti najbolji od najboljih. Pitanja će i ovog puta, kao i godinama do sada, smišljati Ivan Andonov i Bojan Lukić.

Ivan Andonov, je završio sportski menadžment, govori sedam jezika. Bio je prevodilac, turistički vodič, asistent konzula u ambasadi Venecuele, pisao tekstove za Siti magazin. Bio je i voditelj emisije Afirmacija, kao i evropski kadetski prvak u košarci sa našom reprezentacijom.

Objavio i zbirku poezije Dobar dan, smarači, svirao je bubnjeve, bas-gitaru i pevao prateće vokale.

Bojan Lukić je arhitekta, trenirao je vaterpolo, ima i jednu sezonu seniorske Srpske lige u vaterpolu za klub Stari grad.

Kako je došlo do toga da postane autor pitanja za kviz TV slagalica, Andonov kaže da je posao odabrao njega, a ne on posao.

„Od malena sam se bavio enigmatikom, anagramima, ukrštenicama, zanimljiva geografija, atlasi, sport... Moj otac je imao neku firmu i dobio sam priliku da pravim kviz, a u tom kvizu se kao prvi takmičar pojavio Bojan. Niko ga nije znao i osvojio je ceo ciklus. Tako se prosto stvorio neki kružook, neka scena kvizaška, koja je sada već mnogo razvijenija nego pre 10-12 godina“, navodi Ivan.

Bojan Lukić se slaže sa uobičajenom tvrdnjom da bi neko došao do toga da bude sastavljač pitanja za kviz, prvo i sam mora biti „kvizoman“, to jest pasionirani učesnik kvizova.

„Posle tog mog prvog učešća na kvizu koji je Ivan radio, sretali smo se na takmičenjima i pab kvizovima. Onda je jedno vodilo drugome i tako smo došli do Slagalice“, dodaje Bojan.

Pitanja za Slagalicu nekada sastave za nekoliko sati, a nekada im je potrebno i nekoliko dana, sve u zavisnosti od raspoloživog vremena, inspiracije i drugih činilaca, napominje Lukić.

Dešava se da se pitanja ponove, mada imaju kompletnu arhivu za poslednjih pet godina otkada zajedno sastavljaju pitanja za Slagalicu, koja uskoro slavi 30 godina postojanja, naglašava Andonov.

„Trudimo se da ta ponavljanja budu što manje učestala i da gledaoci koji redovno gledaju ne budu svesni toga. Trudimo se da budemo najsvežiji.“

Bojan dodaje da im je najteže sastavljanje pitanja za igru Asocijacije.

„Ako je preteško i ako konačno rešenje ili neka kolona ostane neotvorena, onda to ostavlja loš utisak. A opet, ako je previše laka i prebrzo se otvori, to je zanimljivo ponekad, ali ako se prečesto dešava, ni to nije dobro. Tako da je jako teško napraviti balans“, napominje Lukić.

Dešava se, naravno, i da ponekad pogreše, ali Ivan naglašava da u poslednjih pet godina na prste jedne ruke mogu da nabroje greške, ali svakog puta im je bilo jako traumatično zbog tih propusta.

„Znam da će to da se desi, ali uvek kada se desi jako se iznerviram, ne zbog kritika javnosti, već zbog lične samokritičnosti. U daljem radu prosto vidim kako mi je to ostalo urezano u glavi“, priznaje Andonov.

TV slagalica 22. novembra slavi 30. rođendan i to će biti obeleženo tokom ovog Superfinala, a u decembru će biti jubilarni ciklus povodom ove godišnjice.

„Urednik nam je reako da ne otkrivamo previše, ali biće jedan specijalan i jako zanimljiv ciklus“, najavljuje na kraju gostovanja u Beogradskoj hronici Ivan Andonov.

