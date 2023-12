Umetnik Mladen Maledenović Bak bio je sagovornik Vukašinu Grozdaniću u emisiji Kojekude po Srbiji. Sa dvojicom prijatelja on se odlučio na neobičan potez - za put od Beograda do manastira Ostrog biciklom za pomoć deci oboleloj od raka:

foto: Zoran Šaponjić

- Dok smo se vraćali autobusom moj drug Srki i ja pomislio sam, da li je moguće da smo mi ovaj put biciklima prešli? Celu noć smo putovali od Budve do Beograda autobusom i to je delovalo nemoguće. I onda si ponosan na sebe, ali ne smeš da dozvoliš sebi da se gordiš. Ali ti je drago što se to tako desilo.

Kaže da je na putovanju duhovno sazreo:

- Početkom ove godine nisam toliko praktivao religiju. Ali posle tog puta na Ostrog sam duhovno sazreo i ozbiljnije shvatio tu religiju. Ono kad neko kaže da je borba sa samim sobom najteža, to je u stvari Božija borba i zato je to najteže. Zato je taj put u isto vreme bio težak i prijatan.

03:40 UMETNIK PUTOVAO BICIKLOM NA OSTROG I DOŽIVEO PROSVETLJENJE! Pod mlečnim nebom i siluetama borova uspeo sam NAJBOLJE da čujem sebe!

A u jednom delu putovanja uspeo je da najbolje čuje sebe:

- Najlepši osećaj putovanja bio j kada sam se spuštao do Đurđevića Tare. Nema vozila, nema buke, čuje se samo šuma. Vidi se gore mlečni put, a sa strane siluete borova. Tu nekako sebe najbolje čuješ. To je osećaj za kojim tragaš na tom putovanju. Ja sam mislio kad će to da se desi. Evo prođe već drugi dan, još malo i treći. Tad se desilo.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

14:36 KOJEKUDE PO SRBIJI: Smederevo