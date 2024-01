"MAJMUN SE UNEREDIO PO MENI, SVE JE PRSKALO" Srpkinja otišla u Italiju, a tamo šok: "Krenuo čoveku da čupa ono malo kose..." VIDEO

Doris Milošević je glumica i bavi se sinhronizacijom, a na svom TikTok profilu deli razne zgode i nezgode iz svog života.

Ovog puta je rešila da podeli priču koja je, pa veoma zanimljiva o majmunu, pokretnim stepenicama i Italiji...

"Razmišljala sam da li da vam pričam o ovome ili ne... zato što nije za priču, ali ajde. Sad kad sam bila u Italiji, u jednom tržnom centru, idemo uz (poikretne) stepenice gore, penjemo se i ima jedno 10 ljudi ispred mene i odjednom jedan čovek, ne znam da li je to dozvoljeno ili nije, noisi majmuna na ramenu. Majmun nije mali, ovako je (pokazaje na sebe) pola mene, znači majmun. I svu su ono u fazonu, gledaju se, al ajde...

Majmun je miran, a u jednom trenutku krene alarm u jednoj radnji i majmun potpuno poludi i počne da skače s ramena na rame ljudima. Jednom čoveku, onako, malo je proćelav, krenuo da čupa ono malo kose što ima. Ljudi da ste vi to videli, neće da stane! Čovek je počeo da vrišti, dolazi obezbeđenje, ne može da skine majmuna jer smo nasred pokretnih stepenica, stepenice stale, ludilo mozga! Kreće, skače, skoči meni na rame, ja ovako sklonila glavu da mi nešto ne uradi, fala bogu, odma je odskočio. Zove ga ovaj "Fifi, Fifi", dolazi kod njega, vlasnika i drži ga za onu kragnu, ne znam šta je imao, bože sačuvaj onaj rep... i odjednom - šta se dešava?

foto: Printscreen/TikTok

Majmunu krene proliv! Ja ne znam kako majmuni kake, al ono je bilo belo. I to je prskalo sve po nama dole... ljudi, ja sam ovako stala i vrištim, vrištim koliko god mogu da se odbranim, meni se kosa sve ulepila, cela sam bila... Svi smo bili posrani, s oproštenjem. I sad se iznerviram kad se toga setim... jaoooo! Priveli su majmuna, priveli su čoveka, priveli su sve nas da svedočimo u policiju ONAKVI!

Ja kažem "molim vas, pustite me, ima li neki tuš, molim vas" na engleskom. "No, no sinjorina, no, no" Ja im kažem "pustite me samo da idem" i oni kažu "ajde, idi" i ja uđem u WC, umijem se malo, odeća mi je katastrofa. Zovem taksi, neće niko da me primi. Gledaju me kao debila, kao šta je ovo... ja kažem, pos*ao me majmun. Mislim realno, izvinite, kako drugačije da kažem, ovo je od majmuna, niko mi ne veruje. Onda sam sačekala metro.. ljudi moji, znate kako su me tamo gledali oni što su čekali i sve se sklanjaju od mene i ja izađem, ne mogu... I onda sam pešačila 7 kilometara do stana, do smeštaja.

Video je dobio skoro pola miliona pregleda, a komentari korisnika su bili razni...

"Ne znam da li da se smejem ili plačem", "Umirem", "Oplakala sam", "O bože oprosti mi ja sam umrla od smeha, joj gotova sam", "Najjači storytime!!!!"

(Kurir.rs/T.J.)

Bonus video:

02:29 POZNATI GLUMAC O POSTAVLJANJU GRANICA: U emisiji Pusti brigu otkrio šta je ključno kada je reč O GLUMI (VIDEO)