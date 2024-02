"GONITE ME U ZATVOR, JA U ŠKOLU NEĆU!" Ovako su deca u Jugoslaviji pričala o obrazovanju, a stari snimak mnoge nasmejao do suza!

"Tamo se skidaju u gaće i idu na gimnastiku. E, moja neće jer ja to ne dam, to je moje", kazao je jedan otac

Već izvesno vreme na društvenim mrežama kruži snimak iz Jugoslavije 1960-ih, koji ilustruje kakav su odnos prema školi imala pojedina deca.

Ljudi nisu ostali ravnodušni slušajući stavove osnovaca i njihovih roditelja, jer su istovremeno smešni i tužni.

Na početku, jedan otac objašnjava da je njegova ćerka išla u školu sedam godina i završila pet razreda. Šesti razred je dva puta ponavljala, a onda je pala odluka da prestane sa školovanjem, jer "propada".

Kada je voditelj upitao oca zašto "dete propada", on je uzvratio: "Pitajte je vi, što ću je ja pitati? Ja sam je pitao i mene je već zaboleo jezik".

Voditelj je istakao da se u školu mora ići, ali je devojčica bila jasna: "Neću više nikad. Gonite me u zatvor, neću. Šta ćete mi sad kad neću?".

Nakon toga, čujemo drugog oca i njegove razloge: "Tamo se skidaju u gaće i idu na gimnastiku. E, moja neće jer ja to ne dam, to je moje".

U nastavku, voditelj razgovara sa još roditelja i mališana, a njihove priče izazvale su lavinu komentara na mrežama.

Najveći broj posmatra priču iz vremena SFRJ na komičan način, dok druge rastužuje. Pogledajte snimak, pa nam napišite svoje viđenje u komentarima.

