DOBIO MILIONE NA LUTRIJI, A ONDA SE PAKAO OTVORIO: Doživeo šok života, završio na SUDU, a onda je istina isplivala na videlo

Bivši zidar Geret Bul izgradio je svoj luksuzni dom iz snova ručno nakon što je osvojio džekpot od 41 miliona funti.

Ovaj 52-godišnjak proveo je četiri godine gradeći kuću - za koju je rekao da mu je pomogla da preživi tokom pandemije korona virusa. Tata dvoje dece dospeo je na naslovne strane 2012. godine kada je dobio ogroman novac sa tadašnjom ženom Ketrin.

Ali oni su se rastali 2016. i razveli se sledeće godine. Geret, iz Mensfilda u Notingemširu, imao je vezu sa Donom nakon što se sreo u baru u španskom letovalištu Tenerife u oktobru 2016.

Visoki sud u Londonu izdao je trajnu zabranu 2019. kojom je sprečio Donu da objavi detalje o Geretu u svojoj knjizi. Vlasnica bara Dona objavila je e-knjigu pod nazivom "Google Me, No Lies" o svojoj devetomesečnoj vezi sa bivšim zidarom. Govorila je o tome kako joj se udvarao tokom odmora na Tenerifima koristeći liniju za ćaskanje: „Guglaj me“. Ali presude Višeg suda zabranile su joj da objavljuje odlomke o Geretu, kao i da koristi četiri fotografije koje je „privatno snimio“.

Takođe joj je 2021. data zabrana prilaska koja je sprečila da pokrene sudski postupak protiv njega. Dona je, u vezi sa Geretom devet meseci, podnela niz tužbi koje su mu izazvale "nepotrebnu konfuziju, anksioznost i uznemirenost", presudio je Viši sud. Insistirala je na tome da ima pravo da javno govori o njihovoj vezi kako bi uzvratila optužbama da je "kopačica zlata".

Ipak, sudija Džulijan Nouls rekao je da nije bilo javnog interesa za njeno pisanje o njihovom seksualnom odnosu. Takođe je njeno ponašanje označio "potpuno neprihvatljivim", dok je rekao da je tekući spor postao toliko "zamršen" da se njen pravni tim trudio da održi korak. Sudija je rekao: „Dona Desport je uporno podnosila potpuno neosnovane prijave u nizu postupaka tokom dužeg perioda. „Iskusne sudije na svim nivoima, od Master do Apelacionog suda, potvrdile su ih kao potpuno bez osnova.

„Ove potpuno besmislene optužbe su zauzele veliku količinu sudskog vremena i resursa, kao i resurse Gareta Bula, tokom niza godina. Ranije je objavila kako ju je Garet, koji joj je rekao da je razveden, vodio na svečane događaje i na luksuzna mesta.

Dona je kasnije rekla da se osećala "ranjenom" kada se veza završila i kada je Geret prestao da razgovara sa njom. Zabrana koja joj se zabranjuje da piše o njihovom bacanju u knjigu "poljubi i pričaj" prvi put je izrečena 2017. Garetovi advokati rekli su Višem sudu da je knjiga "veoma osetljiva" i opisali je kao "meku pornografiju".

Sudija Patrick Molonei je izdao nalog koji se odnosi na publikacije u Engleskoj i Velsu. Njegova presuda zabranila je gospođi Desporte da saopštava određene informacije bilo kome osim bliskim prijateljima, porodici i medicinskim savetnicima.

Dve godine kasnije kupio je zemljište od dva hektara u Notingemširu - i krenuo u stvaranje svog velikog doma. Kuća od 6.000 kvadratnih metara ima džinovsko veštačko jezero ispunjeno stotinama ponovo udomljenih zlatnih ribica i koi šarana. Takođe ima bazen sa programabilnim talasima, ozvučenje u plafonu, plutajuće kamine, tri bara i dve hidromasažne kade.

Radovi na kući sa četiri spavaće sobe počeli su u leto 2019, ali je katastrofa zadesila početkom sledeće godine kada je pandemija udarila. Geret se prisetio: "U to vreme sam živeo ovde sam. Nisam znao šta da radim, pa sam se bacio na posao u kući. To me je spasilo da ne budem previše usamljen. Ovo se pretvorilo u moj krajnji projekat zaključavanja."

"Pravila zaključavanja dozvoljavala su da gradilišta nastave da rade, tako da su na kraju neki moji prijatelji graditelji došli da mi pomognu. Geret je bio toliko posvećen projektu da je odlučio da živi u kamp prikolici na licu mesta, tako da pazi na lopove. Kuća je posebna jer sam mnogo posla radio sam, a i tokom pandemije", dodao je on.

"Pomoglo mi je da prebrodim blokadu, ne znam šta bih uradio da nisam imao na ovome da radim. To je bila savršena distrakcija sa velikom nagradom na kraju." Garetov ponos je jezero za pecanje – veličine dva teniska terena – koje je prvobitno planirao da bude "mali ribnjak".

"Sada imam nekoliko stotina riba, uglavnom zlatnih ribica i 10 koi šarana. Zovem ga svojim sirotištem za ribe jer su svi ponovo smešteni u domove." Geret je takođe izgradio "Lockdown Lodge" pored kuće, zajedno sa dve spavaće sobe, kupatilom i potpuno funkcionalnom kuhinjom.

Pun je sportskih suvenira, uključujući potpisane fudbalske majice, podloge za kriket i bokserske rukavice. Kupio je lokaciju na kojoj je bio bungalov sa tri kreveta, ali je odlučio da je sravni kako bi izgradio svoj dom iz snova.

"Kada sam dobio zeleno svetlo da nastavim, počeo sam da kopam i jednostavno nisam stao", prisećao se.

"Prvobitni bungalov je bio na otvorenom, tako da sam srušio polovinu i živeo u preostalim sobama kako bih mogao da budem na licu mesta i da čuvam naše alate. Kada je ostatak bungalova morao da bude srušen, preselio sam se u kamp prikolicu na gradilištu – na veliku zabavu mojih prijatelja."

Geret, koji ima dva odrasla sina, pomogao je u iskopavanju temelja i kompletiranju cigle dok je kuća počela da se oblikuje. Sada se može pohvaliti sistemom na daljinsko upravljanje koji mu omogućava da otvara zavese, pali svetla i bira muziku na svom telefonu.

"Postoji ekran za projektor od 8 stopa koji se spušta sa plafona tako da mogu da gledam sport sa svojim prijateljima", dodao je on.

"Postavio sam dve hidromasažne kade – jednu pored kuće i drugu skandinavsku hidromasažnu kadu na drva ispred kuće." Fanatični navijač Mančester junajteda uselio se u kuću na Badnje veče 2020. i nedavno je završio epski projekat. Geret će se nadati mirnom životu u novom imanju – za razliku od njegovog promenljivog ljubavnog života otkako je osvojio džekpot Euromillions.

Sada je u vezi sa Viktorijom Meling i to 5 godina posle razvoda, a kako oboje kažu, veoma su srećni.

