PREŽIVEO SAM POKUŠAJ UBISTVA NAJPOZNATIJE CRNE UDOVICE: Kad sam je prevario napravila mi je SAČEKUŠU, ovako sam izvukao ŽIVU GLAVU

Griselda Blanko, poznata i kao kokainska kuma, čija je kriminalna karijera pretočena u Netflixovu sada već hit seriju, pokušala je da ubije i jednog svog partnera s kojim je tada bila u ljubavnoj vezi nakon što je saznala da ju je prevario.

Bivši partner kolumbijske narko-šefice Čarls Kozbi, koji je delovao u Majamiju od 1970-ih do ranih 2000-ih, sada je za "This Morning" progovorio o životu sa šeficom kartela koja je ubijena 2012. godine.

foto: Profimedia

Čarls, takođe bivši trgovac kokainom iz Oklanda u Kaliforniji, otkrio je da je Griselda pokušala da ga ubije nakon što je bio neveran.

"Pokušala je da me ubije jer sam je varao. Unajmila je detektiva da me prati, a on je otkrio moju mrežu laži, prevare i izdaje, pa je pokušala da me ubije. Nakon toga sam joj oprostio. Izvinila se i sve je bilo kao i obično", priznao je Čarls.

Takođe je progovorio nešto više o atentatu koji je preživeo zbog Griselde, te je otkrio da mu je pancir spasao život.

foto: YT Screenshot

"Bio sam oko tri kilometra od mamine kuće u Kaliforniji i dva tipa u Mustangu preprečila su mi put i počela da pucaju na mene. Srećom, nosio sam pancirku i upila je četiri metka", rekao je pa dodao:

"Kada smo razgovarali četiri dana nakon incidenta, rekla mi je da je bila ljubomorna. Njena stvar je bila u tome da ona stvarno nije volela belkinje, a ja sam izlazio s belkinjom. Varao sam Griseldu s plavokosom belkinjom plavih očiju, pa je to još više podstaklo njen bes."

Čarls je takođe istakao da je Sofija Vergara, koja glumi Griseldu, uradila sjajan posao.

foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

"Imao sam priliku da pogledam svih šest epizoda. Ima tu nešto fikcije, ali što se tiče Sofije Vergare, ona je odlično odigrala tu ulogu. Preuzela je Griseldine manire i zapravo se pretvorila u Griseldu Blanko. Kad sam pogledao seriju, imao sam osećaj kao da ponovo gledam Griseldu Blanko", izjavio je.

Inače, Griselda je na vrhuncu svoje narkomanske karijere zarađivala 80 miliona dolara mesečno, a dok su bili u vezi, pomogla je Čarlsu da proširi horizonte svog posla s drogom, zbog čega je ostvario veliku zaradu i stvorio svoje ime u industriji.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

Bonus video:

02:33 EVO ZAŠTO TOMINA RODNA KUĆA JOŠ NIJE RENOVIRANA! Zdravkovićeva udovica otkrila za Kurir: Jedna stvar SVE KOČI