EVO KADA JE NAJBOLJE VREME DA REZERVIŠETE LET: Stjuardesa otkrila TRIK pomoću kojeg ćete proći JEFTINIJE, a u ovome svi greše

Ukoliko planirate da putujete avionom, možda će vam pomoći trik stjuardese Kerolajn. Često deli savete na društvenim mrežama, a sada je otkrila da nije svejedno u koje vreme rezervišete let. Najbolje je da to učinite u pet ujutru, istakla je, čak i ako vam je teško da se probudite.

Ona smatra da ljudi greše jer najčešće rezervišu večernje letove, u nadi da će na taj način izbeći mogućnost kašnjenja. "Znam da ne želite da se budite u tri ujutru da biste uhvatili let u pet ujutru. Međutim, obećavam vam da što je vaš let ranije, sve će ići lakše", objasnila je ona.

Glavni razlog zašto bi ovo trebalo da uradite tako rano, jeste što na taj način možete da dobijete jeftinije karte, ali i bolje sedište. Stjuardesa je otkrila da je najveća potražnja za letovima tokom dana i uveče. Takođe je upozorila na još jednu grešku koju većina pravi, a to da je mnogi rezervišu let, a da nisu proverili vreme povezivanja. "Uvek uzmite u obzir vreme koje je potrebno između promene letova na istom putovanju. Između leta je potrebno najmanje dva do tri sata", rekla je.

