ŠTA SRBIJA JEDE?! Ako dete dnevno pojede 2 SLADOLEDA, posledice mogu biti OZBILJNE: Evo čega sve ima u ovoj LETNJOJ poslastici!

Leto i sladoled su za većinu nas neodvojivi - ne samo da nas rashlade i zaslade iz momenta, već je i naučno dokazano da pozitivno utiču na raspoloženje, i da pomažu lučenje serotonina i dopamina, hormona koji su glavni za lepo raspoloženje.

Međutim, ima i onih koji uskraćuju sladoled sebi i svojim bližnjima jer su puni hemije ,aditiva, veštačkih boja i aroma, stabilizatora i nepoznatih sastojaka.

foto: Profimedia

Nisu svi sladoledi istih nutritivnih svojstava. Velike su razlike u kvalitetu.

"Na našem tržištu postoji sladoled na štapiću čijom ste konzumacijom uneli čak 85% dnevnog referentnog unosa zasićenih masnih kiselina (mereno u odnosu na odraslu žensku osobu). To znači ako detetu kupujete dva takva sladoleda dnevno u kontinuitetu (preko 200% za dete), velika je verovatnoća da će dete biti gojazno i da će imati zdravstvenih problema (povišeni holesterol, srčane smetnje). To je činjenica, to jasno pokazuju nutritivne tabele", kaže Miroslav Otašević, inženjer prehrambene tehnologije.

Sa šećerima i mastima je malo bolje stanje. Konzumacijom pojedinih sladoleda na štapiću, verovali ili ne, uneli smo šećera i masti koliko i jednim obrokom. Dakle, samo jedan sladoled dnevno u letnjim mesecima dovoljan je da nas odvede u gojaznost.

foto: Profimedia

ŠTA SVE SADRŽI SLADOLED?

Karagenan (dobija se iz crvenih algi) i koristi se kao zgušnjivač, sredstvo za želiranje, stabilizator. Pojedini autori tvrde da karagenan izaziva upale (posebno probavnog trakta). U pojedinim zemljama su zajednice potrošača tražile isticanje ovog sastojka na ambalaži.

Guar-guma (dobija se iz semena guar biljke) se koristi kao zgušnjivač, stabilizator. Ima laksativni efekat. Utiče na gasove, nadimanje i nekonzistentnu stolicu.

I za kraj, ističe Miroslav Otašević, treba imati na umu da se sastavi sladoleda na tržištu veoma razlikuju, pa tako možete da nađete one katastrofalne po sastavu, do onih kojima je prihvatljivo počastiti se povremeno - samo ćete te druge morati da tražite strpljivije.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Žena/Foto: Profimedia

Kurir