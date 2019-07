DOKTORI SU BILI U ČUDU: Ispričaću vam svoju priču, kako mi se za šest meseci kapacitet rada srca povećao sa 20 na 35 odsto!

Danas ćemo sa vama podeliti jedno iskustvo koje nam je poslala u pismu Zorica iz Beograda, naša dugogodišnja poznanica i korisnica Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO biljnog kompleta br. 1, kada je na Internetu videla i iskustva drugih korisnika.

- Vaše srce je radilo sa svega 20 odsto kapaciteta na kontrolama pred operaciju, a sada sa 35 odsto, šta ste radili, ovo je neuobičajeno – pitao me je lekar pri prvoj viziti po prijemu u bolnicu.

I ja sam bila u čudu, znala sam samo da sam gubila snagu, da nisam mogla da ubrzam korak, niti bez muke da se krećem uzbrdo. Takođe, sve češće sam morala da se odmaram pri povratku sa pijace, ali saznanje da moje srce radi samo sa petinom kapaciteta je za mene bio šok.

Više sam se odmarala i obraćala pažnju na ishranu, nisam nosila teške stvari – odgovorila sam zbunjeno. – Ne znam zbog čega nisam pomenula Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO komplet Steve Marića, kada sam i kapi za smirenje iz tog kompleta ponela sa sobom, da mi se nađu. Čak ni tada, nisam ni bila svesna da mi je svih ovih godina BIO–TEO jačao srce i spašavao život!

Bilo kako bilo, posle toga počinjem da pažljivije pratim svoje stanje: svi u sobi, a bilo nas je pet gospođa – najmlađa je imala 51, a ja sam bila najstarija sa 69 godina. Sve one su i ujutru i uveče pile veliku količinu lekova, za smirenje, spavanja, razređivanje krvi... Ja sam samo uzimala beta – blokator, jer mi je srce malo ubrzano radilo – 80 otkucaja u minutu.

Sve ostale analize su bile dobre, tako da sam na operaciju otišla bez dodatnih priprema. Bez problema sam izašla iz anestezije, i istog dana po kada sam izašla iz šok – sobe, sama sam mogla da odem do toaleta. Sve to ne bih mogla da nisam šest meseci pre zakazane operacije počela da uzimam Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO biljni komplet, i ukupno sam popila pet kompleta. Nakon operacije nastavila sam da uzimam kapi i na prvoj kontroli moje srce je radilo sa 60 odsto kapaciteta! Iz bolnice sam izašla sa rezultatom od 50 odsto.

Nastavljam i danas sa BIO–TEO kompletom i odlično se osećam. Radim sve kućne poslove (pranje sudova i peglanje se posebno preporučuju, jer rukama daju potrebne vežbe koje prijaju srcu), idem u duge šetnje, i tek sada, godinu dana nakon operacije, shvatam koliko sam bila neodgovorna prema sebi.

Naime, Stevu Marića poznajem više od 30 godina. Lično sam slušala mnoge kojima je Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO komplet pomogao i pri mnogo težim dijagnozama kada je kardiovaskularni sistem u pitanju, a ja sam znala da imam šum na srcu, i samo sam povremeno uzimala njegove kapi, u trenucima kada sam se zaista loše osećala. Međutim, i to je bilo dovoljno da dođem do 69. godine bez operacije, i gotovo bez ikakvih lekova. Steva me je održavao u životu.

Moram da kažem i to da, kada god je moj sin bio pod stresom, još od gimnazijskih dana, on samo pita „A gde su Stevine kapi?“. 20 do 30 kapi iz Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO biljnog kompleta sa malo šećera (da bi brže ušlo u krv, gotovo trenutno) sa pola čaše vode čini da sve dođe u normalu. Hvala Stevi!

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture i pije se 30 do 45 dana možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

ISPORUKA: ceo svet. U slučaju da poručujete van Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, slobodno poručite klikom na Hangar.rs i neko će vas kontaktirali oko potvrde i cene dostave.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive -

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018



BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).

Kada se naše tinkture piju prvi put, koriste se na sledeći način:

1. nedelja 2. nedelja 3. nedelja 4. nedelja 5. nedelja 6. nedelja na dalje 5 kapi 10 kapi 15 kapi 20 kapi 25 kapi 30 kapi 30 kapi



Kada ste došli do 30 kapi, svaki sledeći komplet se odmah pije po 30 kapi iz svake bočice.



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

Biljni komplet Antistres + Corvit + Cirkul koji sadrži 3 biljne tinkture (bočice) možete poručiti klikom OVDE, po ceni od 2880 rsd, ili pozivom na broj 011/4420-502 radnim danima.

