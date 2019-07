STRAHOVAO SAM ZA BRATA, BIO JE OPTEREĆEN I VEOMA SLAB, a onda sam otkrio nešto što mu je SPASILO I PRODUŽILO ŽIVOT!

- Imao sam mali problem sa srcem – ubrzani rad, preskakanje, nervoza... Nisam pridavao veliku važnost tim problemima, dok moj stariji brat nije doživeo infarkt. Krvni sudovi su mu bili u veoma lošem stanju, imao je veliki procenat masnoće u krvi, srce je radilo usporeno, bez snage... Da nije bilo infarkta, ne bismo ni znali da je bolestan. Nikada se nije žalio. Mislio je da su ti problemi izazvani umorom i godinama – počinje svoju priču Milan T, penzioner iz Beograda.

On danas ima 70, a brat 90 godina. Obojica tvrde da se odlično osećaju, zahvaljujući Stevi Mariću i BIO–TEO kapima.

- Kada je bolest pogodila brata, bio sam očajan, jer nisam primećivao koliko je opterećen i slab. Pokušao sam, pored terapije, da pronađem još neki način da mu bude bolje – priča Milan. Bilo je to tokom devedesetih, kada je život bio pun stresova, i od prijatelja sam čuo za Stevu Marića. On je tada imao radnju u Kosovskoj ulici u Beogradu. Prvi komplet BIO–TEO br.1 za srce je već dao rezultate. Svi smo primetili da se brat bolje oseća, a posle drugog kompleta se osmelio da šeta mnogo duže i dalje od kuće.

- Snaga mu se vratila. Nije više spavao na visokom uzglavlju, a mnogo je više učestvovao u porodičnom poslu. Nismo mu dali da radi, ali njegovi saveti su bili dobrodošli.

Kada su se smirili prvi stresovi oko brata i kada je Milan video kakvi su rezultati upotrebe BIO–TEO kompleta, i on je počeo da pije kapi Steve Marića.

- Otišao sam kod lekara da uradim sve analize, kako i mene ne bi zadesili problemi koje je imao moj brat – kaže Milan. – Moje stanje nije bilo sjajno, ali ipak daleko bolje od njegovog. Za njega je život bio mnogo teži. Još od rane mladosti brinuo se o majci, sestri i meni.

Kako Milan tvrdi, već posle prvog kompleta BIO–TEO kapi, osetio se mnogo lakše, ne samo jer je bratu bilo bolje, već se i sam smirio, bio je jači i vratio se poslu sa mnogo više elana.

- BIO–TEO je i bratu i meni produžio život, i učinio ga mnogo boljim i kvalitetnijim. Ubeđen sam u to – kaže Milan. – Danas i on i ja popijemo po dva kompleta godišnje, i uvereni smo da nas to čuva od visokog krvnog pritiska, nervoze i stresa. Redovno idemo na kontrole, i lekar je iznenađen našim zdravstvenim stanjem. Čak se i šali sa nama i kaže – Vi ste pravi junaci!

- Moram još i da naglasim da BIO–TEO kapi za srce i živce sada pijemo porodično – moja supruga i sestra ih uzimaju već duže vreme, onako kako Steva Marić to preporučuje. One u šali tvrde, da ove kapi donose „mir u kući“.

Milan T, penzioner iz Beograda

Jedan od najvažnijih ljudskih organa je srce. Svaki poremećaj njegovog ritma i automatskog rada je signal da sa ovim mišićem, koji inače raspolaže velikom energijom, nešto nije u redu pa se odmah treba obratiti lekaru.

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

- Komplet mogu piti i potpuno zdrave osobe kao vid preventive -

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018



Radi najboljeg učinka, savetujemo korišćenje 2 biljna kompleta u kontinuitetu, zatim je potrebno napraviti pauzu od 7 do 14 dana i nakon toga po potrebi (slobodno može da se koristi i do 10 kompleta godišnje).

Kada se naše tinkture piju prvi put, koriste se na sledeći način:

Kada ste došli do 30 kapi, svaki sledeći komplet se odmah pije po 30 kapi iz svake bočice.



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

