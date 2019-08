SRČANI BOLESNIK JE HTEO S*KS, PA SAM MU ANGAŽOVAO HITNU POMOĆ DA STOJI POD PROZOROM! Doktor Solaković je otkrio proveren TRIK za odličan LJUBAVNI ČIN! Posle ovoga u krevetu više ništa neće biti isto

Doktor Emir Solaković je govorio o seksu i blagodetima seksa, kao i rizicima koji mogu da nas zadese ako ne vodimo ljubav na pravi način. Dao je i savete mladima koji su željni da se dokažu, pre svega je istakao da je bitan kvalitet, ne kvantitet.

"Kad je mlad čovek, njemu je važan samo seks. Isto kao ajkula, ona zna za dve stvari, seks i hrana, ne zna drugo. Čovek kad je mlad, samo mu daj seks. Nema drveta, nema krova, nema tarabe gde nije vodio seks. Onda i misli da zna sve o tome, a ne zna ništa. Seks je kvalitetan samo kad ima ljubavi, nežnosti i emocija.", započeo je priču doktor Solaković.

foto: Printscreen YT

"Kad ostarite, tad vam je veća želja da vezete goblen i pletete ćilim, nego da se sa nekim metiljate po krevetu. Kad već morate ići u krevet, to vam je onda kao da ste krenuli na streljački vod, nemate više želju za njim.", istakao je.

"Seks mora da bude sa emocijama da bi bilo reakcije. Samo životinje imaju kost, kod njih nema emocija. Za seks je dobro sve što je dobro za srce i što širi krvne sudove."

Na pitanje šta je uzročnik impotencije, doktor kaže:

"Za seks mora biti uključen mozak. Ne idi u krevet ako ti nije uključen mozak. Ne idi, obrukaćeš se, bolje ne idi", jasno je odgovorio.

"Morate biti nežni. Kvalitetan seks je kad vas neko mazi, kad vas gleda u oči, a vrhunac traje 84 sekunde. 87 posto žena je prvi orgazam doživelo samozadovoljavanjem. Muškarci traže što češći seks, traže broj, a žene traže kvalitet", dodao je.

foto: Printscreen YT

Česta je pojava da mladići koriste vijagru i druga pomagala da bi se dokazali kao ljubavnici, a Emir Solaković ima odlično rešenje za to.

"Oni žele da se dokažu da su face. Umesto vijagre i kamagre, idite u teretanu. Tada se luči testosteron, kad vežbate. Morate biti rasterećeni u glavi i morate imati prirodan testosteron u sebi od bavljenja fizičkom aktivnošću. Vežbanje zameni tu vijagru", savetuje doktor.

Doktor Solaković je dao i jedno ozbiljno upozorenje, ispričavši šaljivu anegdotu:

"Zvao me je prijatelj koji je srčani bolesnik, a hoće seks. Pitao me je za pomoć. Ja sam onda angažovao hitnu pomoć da mu stoji ispod prozora. On vodi ljubav, a hitna ga čeka sa nosilima da ne bi dobio infarkt"

foto: Printscreen YT

Kurir.rs/Source.ba/Foto: Printscreen, Youtube

Kurir