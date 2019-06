NAJBOLJE BI BILO UDAVITI ŠEFA, ALI NEMOJTE! NEMOJTE NI TRPETI, DOBIĆETE MOŽDANI: Doktor Solaković o alkoholizmu, stresu i PLJESKAVICAMA!

Doktor Emir Solaković je dao korisne savete za borbu sa vrućinama, stresom, nezdravom hranom i lošim okruženjem.

Istakao je neophodnost da budete pripremljeni na vremenske prilike koje se brzo menjaju.

"Kako prelazimo u jedno godišnje doba u drugo organizam nije pripremljen. Da bismo se pripremali moramo biti što više napolju jer se tako prilagođavamo na vreme. Ne treba biti samo u kući i kancelarijama, kretanjem poboljšavamo pripremljenost organizma na promene.", rekao je doktor Solaković.

foto: Printskrin

Česte slučajeve infarkta među mladima je prokomentarisao ovako:

"Oni dobiju akutni infarkt jer idu u teretanu nepripremljeni i preforsiraju se da bi se napucali, a zapravo treba ići postepeno pod kontrolom lekara dok oraganizam ne uđe u kondiciju", zaključuje lekar.

Ono što je vrlo važno je zdrava ishrana, koju često olako shvatamo.

"Pojedete li nešto sa roštilja, morate znati, to je kao da ste popušili šest cigareta. Drugo, uneli ste materije koje su kancerogene, morate znati da možete dobiti karcinom debelog creva ili dijabetes. Od tih masnoća ne možete dobiti ništa drugo.", kaže Emir Solaković.

Doktor ne smatra da jedna čašica alkohola dnevno sluti na alkoholizam, pa preporučuje jednu čašu vina tokom dana jer je ona dobra za zdravlje.

Stres je deo svačije svakodnevice i ne može se izbeći, a doktor daje savet kako da ga svedete na minimum.

foto: Printskrin

"Neko vam fino kljuca i planinari po mozgu. Stres dolazi do nadbubrežne žlezde, koja proizvodnjom kortizola dovodi do dijabetesa, moždanog udara i slično. Izbegnite ga tako što nećete gledati televiziju i sekirati se. Na poslu bi bilo najbolje udaviti šefa, ali nemojte ga daviti. Lučenjem kortizola postajete spremni za napad i vi biste to najviše voleli, ali nemojte. Da bi kortizol izašao iz vas napravite pauzu, izađite i prošetajte. Fizička aktivnost će otkloniti stres. Napravite okruženje od kog će do vas dopirati što menje stresa.", savetuje doktor Emir Solaković.

foto: Printskrin

