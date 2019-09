LEKARI SU BILI IZNENAĐENI: Kako je Zoran u sedmoj deceniji uspeo da se izbori sa ANGINOM PEKTORIS: Sada cepa drva i ponovo se oseća živim!

Na prvoj kontroli posle dva popijena kompleta Antistres + Corvit + Cirkul BIO –TEO kapi Steve Marića, doktorka je bila veoma iznenađena rezultatima pregleda, i mojim celokupnim stanjem – kaže Zoran Đurđević (66), penzioner iz Velike Moštanice pored Beograda. – Ja sam joj priznao da uz terapiju pijem I BIO–TEO kapi, koje Steva Marić preporučuje za ANGINU PEKTORIS. Doktorka je tražila da ih donesem, kako bi mogla da vidi šta one to sadrže da imaju takav efekat. Njena reakcija bila je pozitivna, i rekla mi je da nastavim da ih pijem, jer kapi zaista daju rezultate, a imaju I odobrenje Ministarstva zdravlja.





Mučio sam se osam godina, redovno sam pio lekove, ali bolovi u grudima nisu prolazili – nastavlja gospodin Đurđević. – Bio sam iscrpljen, bez snage da bilo šta uradim. Ćerka mi je pre šest meseci poručila komplet, i od tada sam drugi čovek.





Pročitala sam oglas BIO–TEO i priču o Božidaru i njegovoj porodici, i odmah sam poručila Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO komplet kapi Steve Marića. Već posle nekoliko dana osetio je poboljšanje. Počeo je bolje da spava. Ranije je odlazio do šupe, da donese malo drva, i nije mogao da se vrati dok se dobro ne odmori – kaže Zoranova ćerka Jelena Stanković.





Grdili su me i ćerka i supruga, ali nisam mogao da se pomirim sa tim da ništa ne radim – kaže gospodin Đurđević. Najteža su mi bila gušenja i gubljenja vazduha. Bolove sam nekako trpeo, ali moram da priznam da su me plašili. Nije lako kada napraviš samo nekoliko koraka, a onda te sve to zaustavi – bol, gušenje, strah... Sada mogu lakše da dišem. Stignem da nacepam drva, da okrečim koju sobicu, istina, uz zamor, ali ne toliki kao ranije. Uprkos tome što se supruga i ćerka ljute zbog moje povećane fizičke aktivnosti, ja se trudim da tu i tamo poradim, I ponovo osećam da sam živ!

Otac je radio u „Loli“, i to je ostavilo traga na njegovom zdravlju. Poručićemo sada i četvrti komplet Antistres + Corvit + Cirkul BIO–TEO kapi Steve Marića, jer se stvarno vidi da mu je sve bolje, i da kvalitetnije živi. Ranije sam morala svuda da idem sa njim, jer bi napravio samo nekoliko koraka i stao. Sada ide sam, i nećemo da prestanemo da uzimamo BIO–TEO kapi.





Vidim da imate komplet za pluća – nastavlja Jelena Stanković. To mu je takođe itekako potrebno, ali nismo do sada znali da se nalazi u ponudi BIO–TEO centra. „Lola“ je ostavila traga i na očevim plućima, dobio je beneficirani radni staž zbog težine posla, ali i problema sa zdravljem. Verujemo da će mu i taj komplet biljnih kapi pomoći.

