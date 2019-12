FIZIOTERAPEUT ZA LENU OBJAŠNJAVA ŠTA RADITI KAD ČLANAK ZAPUCKETA: Ne nameštajte sami iščašeni zglob!

Važno je da prepoznate simptome i odmah odete kod lekara. Ako se povreda ne leči pravilno, vrlo brzo može da se ponovi Statistika ne treba da nas teši: povrede zglobova jesu češće u sportu, ali i nama mogu da se dogode prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, naglih pokreta. Dovoljan je sekund da završimo s dijagnozom uganuća ili iščašenja skočnog zgloba. Posebno ovih dana, kada jurimo kao bez glave (posao, škola, kuća, pretpraznične kupovine...), dok nam pod nogama zasede prave opalo i mokro lišće, klizav pločnik, okrnjene pločice, izubijani ivičnjaci...

Kako da znamo da li smo uganuli ili iščašili zglob, šta treba da radimo, koja vrsta terapije može da nam umanji bol i kako treba da se ponašamo da umanjimo rizik od povređivanja čitaoce Lene upućuje Marija Mišić, visokostrukovni fizioterapeut, kraniosakralni osteopata sa višegodišnjim iskustvom u radu.

IMA RAZLIKE - U zavisnosti od stepena oštećenja zglobne kapsule i ligamenata, odnosno očuvanosti integriteta zgloba, distorzione povrede delimo na distorzije/uganuća, subluksacije i luksacije/iščašenja.

Kako da ih razlikujemo? - Kada je članak primoran da se pomeri izvan granica svoje normalne pozicije, dolazi do istezanja ligamenata. Tada govorimo o uganuću. Moguće je i njihovo delimično i potpuno pucanje. Ekstremitet u neobičnom položaju, izobličen i bolan zglob ukazuju da je to vid ozlede kod koje zglobna glavica izlazi iz zglobne čašice i to znači da je zglob iščašen.

Koliko su iščašenja teža od uganuća? - Daleko su teža, jer kod ovog oblika povrede dolazi do većeg oštećenja kapsulo-ligamentarnog aparata i narušavanja integriteta samog zgloba. Kod lekara mora obavezno da se ode, treba da utvrdi postoje li i koštana oštećenja i odredi pravilnu terapiju.

Mogu li povrede da prođu bez neprijatnog bola? - Samo u slučaju prvog stepena distorzije skočnog zgloba, kad je nagnječen ili istegnut ligament, ali ne uvek. Ovo stanje je praćeno blagim bolom, bez otoka ili sa malo otoka, povređena osoba može da se oslanja na nogu.

Kad je bol jači? - Jači bol se javlja kod drugog stepena distorzije, primetni su i otok i ograničena pokretljivost zgloba jer je u ovom slučaju došlo do delimičnog naprsnuća ligamenata. Nemogućnost oslanjanja na nogu, izuzetno jak bol, otok i podliv izazvalo je pucanje ligamenata.

MASAŽA MOŽE DA POMOGNE Kako možemo da olakšamo stanje ako je povreda blaža? - Ako se radi o uganuću prvog stepena, treba mirovati što je više moguće i upaljeni zglob masirati ledom. Oporavak se očekuje za nedelju dana. Kod drugog stepena važno je da bude podignuta iznad nivoa srca, pomažu hladne masaže. U slučaju težih uganuća oporavak traje mesec dana.

Kako se pravilno radi masaža? - Kružnim pokretima, dok se na bolnom mestu ne pojavi crvenilo i ono malo utrne. Posle masaže zglob treba da se drži u toplom oko 40 minuta. Najbolje je da se obmota peškirom ili ćebetom.

Kakva terapija se savetuje kod iščašenja? - Ako se povreda ne leči pravilno, vrlo brzo može da se ponovi. Pacijenti su svedoci da su najbolji izbor za njih primena lasera, struje ili magneta, jer deluju na ćelijskom nivou i smanjuju otok.

Šta je "šok vejv", mnogi se u njega kunu? -To su akustični talasi s visokim energetskim udarom koji u ovom slučaju otklanjaju bol, podstiču prirodne procese (ubrzavaju sintezu kolagena) i popravljaju oštećenja u mišićno-skeletnom sistemu. Najbolje rezultate daju kada se kombinuju s laserom i strujom. Boljitak se postiže posle pet tretmana. Terapija inače pomaže kod svakog hroničnog bola.

Mogu li svi da se "šokiraju"? -Ne savetuje se pacijentima koji imaju akutna stanja, poremećaje u krvi, trombozu, trudnicama.

SIMPTOMI: -bol u zglobu -ograničena mogućnost pokreta -nestabilnost zgloba -otok -podlivi, modrice

TERAPIJA JE INDIVIDUALNA Ne radite ništa na svoju ruku ako vam se dogodi da uganete ili iščašite zglob. Kad prepoznate simptome, odmah se uputite lekaru koji će odrediti terapiju u zavisnosti od vrste povrede, vaše starosne dobi, kondicije, profesionalnog angažmana... Samo pravilnom terapijom će doći do smanjenja otoka, hematoma i bola, povećane stabilnosti i snage, do ubrzane regeneracije i reparacije tkiva, cirkulacije i metabolizma.

KAKO DA UMANJITE RIZIK Ne možemo uvek da znamo šta nas čeka iza ćoška, ali to ne znači da ne treba da budemo oprezni. Zato je dobro da uvek gledamo kuda i kako hodamo, da nosimo obuću koja pruža potporu, odnosno onu koja je odgovarajuća za aktivnost kojom se bavimo (žene, niste se rodile na visokim štiklama!), da održavamo mišiće fleksibilnim i jakim, da se istegnemo i zagrejemo pre vežbanja ili bavljenja sportom.

OVO NE SMETE DA RADITE! Često se viđa da roditelji, bake i deke podižu dete u vazduh držeći ga samo za šake kako bi ga zavrteli ukrug ili mu priuštili da "leti" dok hoda između njih. Ne smete to da radite! Može da dođe do iščašenja lakta ili ramena deteta, a do ovoga, ali i iskakanja skočnog zgloba mališana, dolazi i kada ga naglo cimneno da ne stane u baru, da stane ili da krene da pređe ulicu... Kod beba i male dece zglobovi su još uvek nerazvijeni, labavi, treba da pazite kako se s njima igrate i hodate. Postupajte blago, pomozite im, posebno kada se penju uz stepenice - još uvek nesigurni u hodu, lako mogu da ih promaše i uganu ili iščaše zglob.

