DR ZEBIĆ OTKRIO KOJI SU NAJVEĆI KRIVCI ZA RAK! Na vrhu liste STRES, LOŠA ISHRANA i stvar koja će vas IZNENADITI!

Hrvatskom pevaču Mati Buliću prošle godine je dijagnostikovan tumor na desnom bubregu, a hitna operacija mu je spasila život. Njega je operisao dr Nikola Zebić koji kaže da je tumor pravovremeno rešen jer je bolest otkrivena na vreme, zahvaljujući čemu je Mate danas zdrav čovek.

Dr Zebić važi za jednog od vodećih sturčnjaka na polju urologije, pa mu se javljaju ljudi iz područja cele bivše Jugoslavije, bilo da traže drugo mišljenje, ili dolaze kod njega na operaciju.

foto: Profimedia

"Često me pitaju o tumorima. Tačan uzrok nastanka tumora se još ne zna, ali postoje razni predispozirajući faktori koji češće dovode do tumora. Između ostalih to su stres, nepravilna ishrana, pušenje, alkohol, izloženost različitim izduvnim gasovima. Ljudi koji rade u fabrikama automobila češće dobiju rak bešike nego drugi. Onda ljudi koji više jedu mesne proizvode češće dobijaju karcinom prostate. Ono što je najbitnije je minimalno jednom godišnje uraditi pregled, kako bi moglo da se reaguje pravovremeno" kazao je dr Zebić, dodajući da je kod muškaraca najčešći rak pluća, a onda rak prostate. Ipak, ako se rak prostate na vreme dijagnostikuje, postotak izlečenja je visok.

foto: Profimedia

"Danas postoje savremenije dijagnostičke metode, pa se samim tim bolest otkrije u začetku. Naravno, operativna tehnika, savremeni uređaji i iskustvo lekara doprinose boljim rezultatima i prognozi" kaže dr Zebić.

Kurir.rs/Večernji list/Foto: Shutterstock, Profimedia, Printscreen

Kurir