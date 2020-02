ČESTO MOKRENJE UOPŠTE NE MORA DA BUDE SIMPTOM UPALE! Uzrok tegoba može da bude i OVO, a mnogi se nikad ne bi ni setili!

Konzumiranje velikih količina tečnosti očigledan je uzrok stalnih odlazaka u toalet, ali postoji i čitav niz drugih okidača vrlo česte potrebe za mokrenjem. Izuzev očiglednog medicinskog razloga - upale prostate ili mokraćne bešike, potrebu za mokrenjem može podstaći i jedenje umaka od ljute papričice ili strah od važnog razgovora na poslu.

Iako ne postoji jedinstveni broj kojim se može odrediti koliko je često u danu potrebno mokriti, doktor Nil Grafstajn napominje kako bi odlazak u toalet u tu svrhu trebalo biti od najmanje četiri puta dnevno do maksimalno sedam dnevno.

Ako potreba za mokrenjem prelazi brojku od 11 puta dnevno, a da se pritom unosi dve litre tečnosti, moguće je da je reč o određenom zdravstvenom problemu. Naime, može se raditi o sindromu preterano aktivne bešike ili nestabilne bešike.

Ono što iritira bešiku jedne osobe drugoj ne mora izazvati problem, objašnjava Inderbir Džil, profesorica urologije sa Univerziteta Južna Kalifornija. Ona navodi neke od neobičnih razloga koji ljude "teraju" u toalet i pružaju stalan osećaj pune bešike.

Živci - dokazano je kako stres i nervoza podstiču potrebu za mokrenjem ubrzavanjem svih fizioloških procesa u telu. Do toga dolazi zbog preopterećenosti signala u mozgu, pa čak i kad ne treba stvarno ići u toalet, imamo osećaj da moramo.

Kisela hrana - citrusno voće, sokovi kao i kiselo povrće jedan su od čestih uzroka potrebe za mokrenjem, navodi Urološka klinika u Klivlendu. Sličan efekat imaju i proizvodi od ljute papričice.

Alkohol i kofein - ove supstance podstiču izbacivanje vode iz organizma, kao i dodatni unos vode nakon konzumacije. Budući da ta voda negde mora otići - mokri nam se.

Lekovi - neke terapije, posebno one za regulaciju visokog krvnog pritiska, povećavaju potrebu za odlaskom u toalet.

Začinjena hrana - nekim ljudima ljuta hrana pojačava potrebu za mokrenjem i iritira bešiku na isti način kako to čini kisela hrana.

Posledice zadržavanja mokraće

Odrastao čovek može zadržati pola litre mokraće u bešici pre nego što oseti jaku potrebu za mokrenjem. Tada telo šalje poruku mozgu da je vreme da se olakša.

Ali ako zadržavate mokraću svaki dan i vrlo često, to će verovatno ostaviti posledice. Konstantno zadržavanje mokraće može oslabiti mišiće bešike što može dovesti do urinarne retencije ili zadržavanja mokraće. To znači da ćete stalno imati osećaj da morate u toalet. Zadržavanje mokraće takođe može dovesti i do stalnih upala bešike.

