I protiv alergije, i protiv slabog imuniteta, pobeđuje se sa dva dragocena minerala - znate li koja?

Svakog proleća, a naročito ovog nam je najveći izazov da sačuvamo svoje zdravlje. Pored postepenog jačanja imuniteta iznova mučimo muku sa dosadnim, uglavnom sezonskim alergijama. Alergije su, u stvari, rezultat odgovora našeg imunog sistema na određenu supstancu. Određenu materiju imuni sistem greškom detektuje kao pretnju ili opasnost po njega. Imunološki odgovor može biti blag, od kašlja i curenja iz nosa, do reakcije opasne po život, poznate kao anafilaksa.

Kod alergija uglavnom ne obraćamo pažnju na razloge njihovog nastanka, već nas muče alergijski simptomi, tj. reakcije na alergiju. Alergijska reakcija počinje u našem imunološkom sistemu. Kada naiđe na inače bezopasnu supstancu, poput recimo prašine, buđi ili polena, imuni sistem osobe alergične na tu supstancu može prekomerno reagovati tako što proizvodi antitela koja “napadaju” određeni alergen, tj. materiju koja izaziva alergijsku reakciju.

Alergeni mogu poticati iz raznih izvora. Neki od njih su: trava, drveće, polen, korenje raznih biljaka, grinje, prehrambeni proizvodi, poput kikirikija ili jagoda. Zatim i hemijski, poput deterženata, sapuna, dezinfekcionih sredstava, parfema i slično.

Simptomi alergija

Simptomi alergije se javljaju kada imuni sistem vašeg tela preterano deluje na spomenute alergene iz vašeg okruženja. Vaš imuni sistem se počinje boriti protiv njih kao da su bakterije ili virusi, ispuštanjem biohemijske supstance koja se zove histamin.

Kada imate alergijsku reakciju na neku supstancu, vaše telo misli da je ta supstanca patogen (tj. bakterija, virus, parazit, i sl.) i pokušava da je uništi. Najčešće reakcije na alergiju, tj. simptomi alergije su teško disanje, svrab, kijavica, otečeno grlo, curenje iz nosa, vodene ili suzne oči i drugi.

Alergije se mogu pojaviti tokom bilo koje sezone, ali najčešće vreme javljanja su proleće i jesenje doba.

Mnogi lekovi za alergiju mogu izazvati neželjene efekte kao što su pospanost ili pojačano sušenje sluzokože disajnih puteva. Ljudi koji imaju alergiju sve češće, i po savetu lekara razmatraju upotrebu alternativnih prirodnih preparata. Posebnu ulogu u odbrani imuniteta i sprečavanju alergija imaju dva minerala, a to su cink i magnezijum!

foto: Promo

Cink i alergije

Porast prevalencije alergijskih bolesti širom sveta podstakao je mnoga istraživanja promena u svakodnevnim životnim trendovima i okolnostima. Promena ishrane ističe se kao jedan od najvažnijih faktora za nastanak alergija. Jedan od primarnih elemenata koji su prisutni u svim organima i tkivima jeste cink.

Cink je takođe poznat kao kofaktor ćelijskih proteina, nukleinskih kiselina, ugljenih hidrata i lipida. Cink je neophodan za ćelijske funkcije u organizmu, a nepravilna homeostaza cinka može izazvati različite zdravstvene probleme.

Budući da nedostatak cinka može da izazove niz oštećenja u organizmima, uključujući imuni sistem, ima snažnu vezu sa povećanom stopom alergijskih bolesti kod dece i odraslih (1). Cink ima antioksidantni(2) , anti-apoptotički (3) , antiinflamatorni (4) i antialergijski (5) efekat u sprečavanju alergija, kožnih oboljenja i zapušenja disajnih puteva u organizmu.

Nedostatak cinka igra ulogu u patogenezi i težini raznih alergija. Stoga održavanje normalne vrednosti cinka u organizmu može sniziti rizik od razvoja i napredovanja alergijskih stanja, posebno kod osoba koji već imaju nizak nivo cinka u organizmu. Veliki broj kliničkih studija objavilo je povezanost između povećanja učestalosti alergijskih bolesti i sniženog nivoa cinka.

Analizom povezane 62 studije iz 2011. zaključeno je da su nedostaci u velikom broju hranljivih materija, uključujući najviše cink, povezani sa većom pojavom astme i alergija (6). Studije su takođe dokazale da postoji veza između niskog nivoa cinka i pojave atopijskog dermatitisa (7).

Magnezijum i alergije

Možda ste već svesni da magnezijum kao mineral može ublažiti simptome poput gubitka apetita, umora ili slabosti. Ali, da li ste znali da takođe može pomoći kod sezonskih alergija? Lekari veruju da zdrava ishrana i odgovarajući suplementi mogu da podrže vaš imuni sistem, održavajući ga snažnim, ali ne preaktivnim.

Magnezijum je ključni mineral koji pomaže u oslobađanju suženih disajnih puteva u plućima (8) . Jedno istraživanje je otkrilo kod životinja u laboratoriji ozbiljan nedostatak magnezijuma pri višem nivou histamina u krvi kada su izložene alergenima, nego kod životinja koje su dobijale dovoljno magnezijuma. Histamine inače oslobađa organizam kao odgovor na alergene- oni su uzrok simptoma alergije (9).

Čak su i neke alergije na hranu najverovatnije rezultat nedostatka magnezijuma, kako se navodi. Magnezijum i aminokiselina histidin potrebni su i za razgradnju nekih pšeničnih produkata. Stoga, ako se u našem telu istroši bilo koja ili kombinacija hranljivih materija, imamo negativne reakcije na ove supstance ili proizvode (10). Takođe se mogu pojaviti problemi sa alergenima koji se nalaze u vazduhu, prašini, psećoj ili mačjoj dlaci, deterdžentima, vuni ili perju, kada imamo osetljivost na pšenične proizvode.

foto: Promo

Magnall® Immuno

Vrlo često, iako se trudimo, ne unosimo putem ishrane dovoljno ova dva minerala važna za borbu protiv alergija i jačanje imuniteta.To sada možemo rešiti jednim potezom, sa preporučenom dozom magnezijuma i cinka u samo jednoj kapsuli dnevno preparata Magnall® Immuno.

Magnall® Immuno je jedinstvena formulacija magnezijuma i cinka na našem tržištu. Pomaže organizmu u održavanju normalne funkcije imunog sistema, kao i regulisanju imunog odgovora na bilo koje vrste alergija. Pobrinite se za sprečavanje alergija, kao i podizanje imuniteta, u samo jednom potezu- uz Magnall® Immuno!

Reference:

(1) Öner Özdemir; “Zinc and Allergy Relation”; Immunology eISSN: 2373-4442; Department of Pediatrics, Research and Training Hospital of Sakarya University, Turkey; https://medcraveonline.com/MOJI/zinc-and-allergy-relation.html

(2) Zalevski PD, Truong-Tran AQ, Grosser D, Jayaram L, Murgia C, et al. (2005); “ Zinc metabolism in airway epithelium and airway inflammation: basic mechanisms and clinical targets”. Pharmacol Ther 105(2):

(3) Truong-Tran AQ, Ruffin RE, Foster PS, Koskinen AM, Coyle P, et al. (2002); “Altered zinc homeostasis and caspase-3 activity in murine allergic airway inflammation”; Am J Respir Cell Mol Biol 27(3): 286-29

(4) Richter M, Bonneau R, Girard M, Beaulieu C, Larivee P (2003) Zinc status modulates bronchopulmonary eosinophil infiltration in a murine model of allergic inflammation. Chest 123 (3 Suppl): 446S.

(5) Öner Özdemir; “Zinc and Allergy Relation”; Immunology eISSN: 2373-4442; Department of Pediatrics, Research and Training Hospital of Sakarya University, Turkey; https://medcraveonline.com/MOJI/zinc-and-allergy-relation.html

(6) Nurmatov U, et al. (2011). Nutrients and foods for the primary prevention of asthma and allergy: systematic review and meta-analysis; https://doi.org/10.1016/j.jaci.2010.11.001

(7) Toyran M, et al. (2012). Trace element levels in children with atopic dermatitis. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23101308

(8) Landon RA1, Young EA; ” Role of magnesium in regulation of lung function”; J Am Diet Assoc. 1993 Jun;93(6):674-7.

(9) https://www.activationproducts.com/blog/how-a-magnesium-supplement-could-alleviate-seasonal-allergies/

(10) https://bodyandsoulreconnection.com/food-allergies-can-be-reversed/

(11) 3 Supplements For Allergies”; https://www.prevention.com/health/a20460618/3-supplements-for-allergies/?utm_campaign=sniply&utm_medium=sniply&utm_source=sniply

(12) Lancet; Prof AE Tattersfield, MD ; Prof AJ Knox, DM; Prof JR Britton, MD; “Asthma” Published:October 26, 2002DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11312-2

(13)Allergiesttps://www.researchgate.net/publication/11660132_Magnesium_as_a_Relaxing_Factor_of_Airway_Smooth_Muscles

Kurir