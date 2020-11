LEKARI OBJASNILI RAZLIKU SIMPTOMA IZMEĐU GRIPA I KORONE: Evo šta znači ako vam CURI iz nosa ili je ZAČEPLJEN

Dr Dragan Soldo rekao je da je razlika između gripa i kovida-19 i kijanju i curenju nosa. Kod gripa se ovaj simptom javlja, a kod korone uglavnom ne.

Postoje klinički simptomi koji se mogu dovesti u vezu sa kovidom-19. Visoka temperatura, kratak dah i otežano disanje su znaci da je neophodno da se javite lekaru, naročito ako znate da ste u periodu od 14 dana bili u kontaktu sa nekim ko je zaražen SARS-CoV-2 virusom.Međutim, ovi simptomi nisu specifični samo za kovid-19, već i za grip ili neke druge bolesti, kao što je bakterijska upala pluća.

- Po mom iskustvu, gotovo da i nema specifičnih simptoma na temelju kojih bi se moglo reći da je li nešto grip ili kovid-19 samo na temelju jednostavnog kliničkog pregleda. Na temelju razgovora sa osobama koje su bile pozitivne na korona virus, mogu reći da je u nekim slučajevima razlika bila možda samo u težini simptoma, ali to je vrlo individualno i zavisi o zdravstvenog stanja pacijenta. Kao malu distinkciju primeto sam i to da kod gripa obično curi nos, dok je kod Covid-19 češće začepljen. Ali, opet to može biti i individualno - kaže prim. dr Miroslav Venus.

Predsednik Hrvatskog društva porodičnih lekara Dragan Soldo navodi da od nespecifičnih simptoma jedina su razlika kijanje i curenje nosa.

- Naime, ono se kod gripa ponekad može se javiti, iako nije uobičajen simptom, dok se kod kovid-19 obično ne javlja. Tačnije, ne postoji jasna simptomatska slika na temelju koje bismo mogli proceniti da li je neko zaražen korona virusom ili gripom samo na temelju simptoma. Ako je pacijent vakcinisan protiv gripa, a ima spomenute simptome, možemo pretpostaviti da je reč o kovid-19, jednako kao i ako je bio u kontaktu sa osobom kojoj je potvrđena zaraza virusom SARS-CoV 2 – odgovara dr Soldo.

Savet građanima je da ako se pojavi visoka temperatura od 38 i koja traje duže od dva dana, praćena respiratornim problemima da se pacijenti obrate lekaru kako bi se utvrdilo da li se radi o zarazi kovid-19.

