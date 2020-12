SRPSKI PULMOLOG O MISTERIJI OSMOG DANA KOVIDA! Pacijent nema temperaturu, a onda se stanje naglo POGORŠA, evo šta se dešava

"Osmi dan korone je najkritičniji", moglo se poslednjih meseci često čuti. Istraživanja stranih naučnika ukazivala su na najproblematičniji period infekcije, a takvi slučajevi zabeleženi su i kod naših pacijenata.

"Dolazi od određenih pogoršanja stanja osmog dana, ali se ne zna zbog čega se to dešava. Može da se se desi da pacijent na početku ima blago povišenu temperaturu, pa da je onda nema i da je ponovo dobije osmog dana", objašnjava prim. dr Tatjana Radosavljević, pulmolog, zapažanja iz celog sveta koja, kako dodaje, nisu zasada naučno potkrepljena.

Slučajevi "osmog dana" korone, kaže doktorika, zabeležene su i u našoj zemlji.

"Jeste i kod nas je primećeno, a radi se o pojediničanim zapažanjima pa ukoliko pacijent nije bio na snimanju pluća, a osmog dana dobije povišenu temperaturu, mora obavezno da se slika".

"U Kini su primetili da bi se prve promene na plućima videle jedino ako bi se skener pluća uradio na početku bolesti, jer se one ne vide na običnom snimku. Ne možemo, s obzirom na situaciju, znati kada se dešavaju promene na plućima i zašto se pogoršanja dešavaju baš osmog dana. To jeste zapažanje u celom svetu, ali se niko nije pozabavio time zašto se to događa. Verovatno su u pitanju dešavanja na ćelijskom i subćelijskom nivou", rekla je dr Radosavljević.

Kako je doktorka rekla, slične promene odnosno promene osmog dana nisu uočene kod ostalih virusa.

"Ne, ovo je specifikum kovida. Ranije infekcije i najteži virus, poput H1N1, završavale su se bez širenja na pluća, dosta su bile retke pneumonije, a posebno je bilo retko da pacijent sa virusom H1N1 završi na respiratoru", ističe.

