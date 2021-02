AUTOFAGIJA NIJE ISTA ZA SVE! Dr Ivanov otkrio šta se radi ako hoćete da SMRŠATE, ima 3 načina da pokrenete PROCES

Specijalista interne medicine dr Dragan Ivanov ispričao je sve o autofagiji i rešio mnoge zablude. Naime, autofagijom pribegavaju oni koji ovakvim režimom ishrane pokušavaju da smršaju, ali i oni koji žele zdravo da se hrane.

"Autofagija nije gladovanje. Ona je zaista zadivljujuće veličanstvena i dokaz da je ona takva jeste da je 2016. godine Japanac Jošinori Ošumi dobio Nobelovu nagradu, ne zato što je on smislio autofagiju, nego je registrovao autofagiju i pokazao kako ona deluje, šta je pokreće, šta je koči. Pod pojmom autofagije podrazumevamo jedan proces koji se sastoji iz dva dela. Prvi deo procesa je prepoznavanje, a drugi reciklaža. U toku procesa autofagije telo prepoznaje ono što je ostarelo, što je nefunkcionalno, prepoznaje mutirane i maligne ćelije, patološke mikroorganizme koji mogu da izazovu određenu bolest, prepoznaje smeće koje se nalazi u našim ćelijama, toksine. Onda se pokrene drugi proces, razgradnje ili reciklaže. Organizam to prepozna, razgradi, reciklira i onda od tog novonastalog recikliranog materijala stvara druge, mlade funkcionalne ćelije. Ili od tog recikliranog materijala organizam dobija novo gorivo, zahvaljujući kojem ima više energije", pojasnio je doktor šta je zapravo autofagija za RTS Ordinaciju.

Dr Ivanov kaže da proces autofagije postoji u svakom organizmu, ali mora da se aktivira, a za to postoje tri načina.

"Taj proces je u svakom organizmu, ali mi moramo da ga uključimo. To možemo na nekoliko načina - najvažniji i nabitniji način je da poštujemo jedan veoma važan, a nažalost zanemaren, princip ishrane. Aktivira se ako 12-16 sati ne jedemo ništa. Ne kažem da je to gladovanje nego ne jedemo 12-16 sati. Kada ističe 12 sati, uključuje se autofagija i ona počinje da donosi značajna, zadivljujuća i veoma korisna stvar", pojasnio je doktor.

Kako se još može uključiti proces autofagije?

"Prvi način ima veze sa ishranom, drugi način za aktiviranje autofagije je fizička aktivnost, ona koja dovede do zamora, do znojenje, da vam srce lupa, da se zadišemo, da se znojimo. Ima još jedan način – tuširanje toplom, vrućom, pa onda malo hladnjikavom vodom, pa onda opet toplom, pa hladnjikavom vodom. S tim što intervali hladnom vodom budu kraći nego intervali toplom vodom. Kada koristimo hladnu vodu preporuka je da ne bude po kosi, može po licu, koža će se zategnuti, bude mladalačkijeg izgleda. Muškarci treba i grudi, ramena, butine, recimo, to je anticelulit tretman. Grudi su osetljiviji deo, tu možda treba biti malo pažljiviji. Dao bih još jedan savet, a to je da ne krenemo vrućom, pa odmah ledenom. Oni koji nisu izvežbani neka krenu vrućom, toplom, pa onda toplom, mlakom, pa onda opet toplom pa malo manje mlakom, ali ne odmah hladnom. Posle par meseci, kada se koža i nervni sistem prilagodi, onda mogu slobodno da idu i brže ka hladnijoj".

Dr Ivanov pojasnio je i da li postoje kategorije ljudi koji ne bi trebalo da aktiviraju autofagiju.

"Mala deca ne bi trebalo da se izgladnjuju, do izlaska iz puberteta otprilike, trudnice, dojilje i osobe koje su baš mršave i pothranjene, njih ne treba uvoditi u autofagiju. Onaj ko ima dijabetes tipa 1, kada dobiju insulin, oni moraju režim ishrane da usaglase sa insulinom, to treba samo uz konsultaciju sa lekarom. Osobe koje su mršave, terminalni stadijum malignih bolesti, tu ne bih preporučio autofagiju. Autofagija je značajna za one sa malignim bolestima, ali treba znati kako prilagoditi onome ko ide na radioterapiju, hemioterapiju, njegovom opštem stanju..."

Ono što nas sve zanima je kako izgleda režim ishrane kojeg treba da se pridržavaju osobe koje žele da aktiviraju autofagiju.

"Doručkuje se, jedan obrok se ima dakle, pet-šest sati se zatim ne jede ništa, onda se jede, i zatim se ne jede ništa do sutra ujutro. Pankreas je žlezda koja se aktivira kada sunce izlazi i radi po danu, a noću hoće da se odmara. Naš organizam poštuje između ostalog te dnevno-noćne ritmove, među njima je posebno značajan pankreas koji noću hoće da se odmara. Melatonin, moždani hormon, koji ima brojna fiziološka, preventivna i terapijska dejstva se luči u našem mozgu između ponoći i tri sata posle ponoći, pod uslovom da nikakva veštačka svetlost ne pada na naše oči – televizori, mobilni, kompjuteri, sijalice... Od ponoći do tri sata oči moraju biti zatvorene, čak i ako ne spavamo, da bi se sintetisao melatonin.

Zamena dana za noć je opasna po zdravlja, melatonin je nadzorni organ koji sprečava da slobodni radikali oštete proces sinteze ćelija, zato nam treba, kad se autofagija aktivira, i hormon rasta i melatonin, a to će se desiti ako preskočimo večeru i legnemo na vreme".

Neki ljudi se plaše da se pridržavaju ovakvog režima ishrane, iz straha da bi moglo da im se sloši ako ne jedu 12 sati.

"Ništa se drastično i loše ne može desiti kada ne jedete 12 sati, već samo dobro", tvrdi lekar.

