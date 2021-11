ZBOG TAHIKARDIJE I BLOKA LEVE GRANE SAM ZAVRŠIO NA APARATIMA: Onda sam pronašao OVO rešenje za sve moje probleme!

- Na tahikardiju sam već bio i navikao. U početku mi je nailazila povremeno, ali što sam više zalazio u godine tahikardija je bila sve češća. Bili su to pravi napadi propraćeni „preskakanjem“ otkucaja srca. Uprkos tome ponašao sam se dosta pribrano, ali kada sam pre dve godine imao jedan jak napad prebacili su me u bolnicu. Odmah sam priključen na aparate. Posle niza ispitivanja lekar mi je saopštio da, osim tahikardije, imam i blok leve grane. Dobio sam odgovarajuću terapiju, ali uprkos sjajnim lekovima i brizi lekara napadi nisu posustajali. Napadi nisu, ali ja jesam jer sam i od najmanjeg fizičkog napora posustajao. Postepeno sam odustajao i od najlakših poslova oko kuće, pa i od igre sa unučićima. Ukućani, rodbina i poznanici su se prosto čudili šta se to sa mnom dogodilo jer sam ja po prirodi osoba koja ne ume da lenčari.

- Strašno mi je padalo to što sam bio beskoristan i nemoćan da bilo šta promenim. Za ljude koji su navikli da su stalno u pokretu, da stalno nešto rade, ovakvo stanje je veoma teško jer sam ja uglavnom ležao. Uzimao sam razne lekove koji su, u mom slučaju, samo održavali postojeće stanje sa kojim sam se ja bio pomirio. Januara prošle godine na internetu sam saznao da bi Bio-Teo centar mogao da mi olakša stanje. Pročitao sam da su jednom čoveku njihovi biljni preparati uspešno regulisali rad srca, pa sam i ja uzeo Bio-Teo komplet br. 1. Nisam očekivao čudo, ali sam već posle desetak dana osetio da se manje zamaram, da se lakše krećem i da se uopšte u svemu bolje osećam. Mesec dana kasnije ja sam se vratio u stari kolosek – radim sve one poslove na koje protekle dve godine nisam smeo ni da mislim, šetam, bavim se svojim uničićama i izazivam opšte čuđenje svih koji me znaju. Krajem drugog meseca moje stanje se potpuno normalizovalo. Nemam više tahikardiju i ono „preskakanje“ koje mi je zadavalo najviše muke.

Ovi Bio-Teo preparati su me prosto preporodili! S obzirom da odavno vučem jedan neizlečeni bronhitis, sada sam i za to poručio Bio-Teo komplet br. 6 za pluća za koji sam takođe čuo da je odličan.

Bio-Teo komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br. 1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Biljni komplet br. 6 za pluća i disajne puteve

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta,

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma,

Rastvara i smekšava sluz,

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP,

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj,

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća,

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača). Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi 1.920 rsd za Srbiju, 32 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

Promo tekst