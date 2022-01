LEPAK KOJI NAS DRŽI NA OKUPU: Zašto je značajan kolagen, kako otkriti imate li manjak u organizmu i šta uraditi da ga nadoknadite

Mnogi su se dosad uverili da je nadoknada kolagena povezana s brojnim zdravstvenim prednostima i vrlo malo rizika.

Otkrijte da li i vama nedostaje glavni strukturni protein koji formira vezivno tkivo u celom telu, od kože do kostiju, mišića, tetiva i ligamenata. Ne brinite, manjak može da se nadoknadi.

Ako ste alergični na ribu, školjke ili jaja, posavetujte se s doktorom koja vrsta ovog veoma važnog strukturnog proteina je najbolja za vas; ostali mogu bez problema da ga uzimaju kroz suplemente već od 25. godine, kad počinje da opada njegov nivo.

Ovako kolagen oporavlja kožu foto: Shutterstock

Za početak, suplementi kolagena poboljšavaju zdravlje kože smanjenjem bora i suvoće kože, ali su izbor i kod povećanja mišićne mase, sprečavanja gubitka kostiju i ublažavanja bolova u zglobovima. Oni koji ga koriste prijavljuju i mnoge druge prednosti.

DOKAZAN USPEH

Iako neke namirnice sadrže kolagen, ne možemo iz njih da izvučemo veće, neophodne količine, a nije poznato ni da li onaj koji se nalazi u hrani nudi baš sve prednosti i potencijale kao suplementi koji su se, za razliku od nekih drugih nadoknada koje nam se nameću, odavno dokazali. Generalno su bezbedni i jednostavni za upotrebu, na vama je samo da uz pomoć lekara specijaliste izaberete najbolju vrstu, što zavisi od specifičnih zdravstvenih ciljeva.

Postoji 16 vrsta kolagena, a najviše su istraženi tipovi 1, 2 i 3. To su sitne niti proteina u koži i kada su ljudi mladi, one ostaju zategnute. Međutim, sa starenjem, njihovi krajevi počinju da se lome, što vodi u probleme u vezivnom tkivu u celom telu, od kože do kostiju, mišića, tetiva i ligamenata.

Plastično rečeno: strada "lepak" koji bi trebalo sve u našem telu da drži na okupu!

Na stvaranje i održavanje kolagena, čija količina u telu nije uvek ista, nepovoljno utiču nezdrava ishrana (industrijske slatkiše treba da zamenite voćem, a prženje u ulju kuvanjem na pari), sunčevo zračenje, zagađen vazduh, konzumiranje duvana. Kako sve ove izazove, čak i ako se trudimo, ne možemo uvek da savladamo, neophodno je da uzimamo preparate koji ga sadrže.

foto: Shutterstock

KOLAGEN TIP 1

Najrasprostranjeniji je tip kolagena u telu, smatra se najboljim za kožu, kosu i nokte. Počinje da opada u trećoj deceniji, a rezultati tog procesa, posebno kad su žene u pitanju, nisu nimalo prijatni: pojavljuju se sitne bore, razni problemi na koži, nokti postaju lomljivi, kosa tanka. Međutim, nije samo vezan za lepotu, jer je glavna komponenta tetiva, organa i kostiju i zbog toga je vitalna komponenta svake dijete ili velnes rutine.

KOLAGEN TIP 2

Nešto manje je zastupljen u telu od kolagena tip 1, ali je takođe izuzetno važan: glavna je komponenta hrskavice koja naš skeletni sistem treba da održava zdravim. Dakle, ako želite da se lakše oslanjate na svoje zglobove, trebalo bi da dodajete kolagen tip 2 u svoju ishranu.

KOLAGEN TIP 3

Nalazi se u našim vezivnim, elastičnim (retikularnim) vlaknima, posebno u koštanoj srži. Takođe može da se nadoknadi kroz upotrebu linije vitalnih proteina kolagenskih proizvoda, obično uz kolagen tip 1 - vitalni proteini, kolagenski peptidi i morski kolagen bogati su kolagenom tip 1 i tip 3.

NADOKNADA PRIRODNIM PUTEM Izvori kolagena u hrani potiču iz mesa, ribe i jaja. Ako jedete posno meso, nećete moći da nadoknadite ovaj značajni protein koji sadrži čak 19 amino-kiselina. Zato eksperti savetuju da češće konzumirate bujon od kostiju i da, kad dinstate meso, ne odstranjujete u startu ligamente i hrskavicu. Vitamini A i C, gvožđe, cink i bakar su neophodni za pravilnu proizvodnju kolagena, pa je potrebna ishrana koja može da obezbedi ove hranljive materije. Preporučuju se šargarepa, kelj, sladak krompir (vitamin A), paprika, jagode, kivi (vitamin C), seme bundeve, kakao prah, indijski orah (cink), seme suncokreta, leblebija (bakar), spanać, sočivo i crni pasulj (gvožđe). Omega-3 masne kiseline štite zalihe kolagena od oštećenja u telu, rade na smanjenju slobodnih radikala, sprečavaju upale. Najbolji izvori su masna riba (skuša, losos), orasi, lanene i čija semenke. foto: Shutterstock

TERAPIJA: ŠTA, KAD I KOLIKO

Za održavanje elastičnosti i hidratacije kože, za zdrave oči, kosti, kod zarastanja rana uzmite kolagen tip 1, a ako su potrebne veće količine, i tip 2 (2,5-10 g). Konzumiraju se oralno, od osam do 12 nedelja. Prvo ćete da primetite da je vaša koža procvetala.

Za bol i upalu zglobova savetuje se kolagen tip 2 iz organskog proteina (supa od kostiju, goveđi kolagen), a 10 g kolagenskih peptida treba dnevno uzimati u jednoj dozi ili podeliti na dve doze tokom tri do pet meseci.

Na zdravlje creva najbolje utiču tri porcije organskog proteina dnevno.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/Lena/Branka Mitrović)

